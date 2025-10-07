Ανθρωποκυνηγητό για «δράκο» στην Αργυρούπολη: Συγκλονίζει η γυναίκα που περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε
Αποπειράθηκε να βιάσει 59χρονη
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό άνδρα που αποπειράθηκε να βιάσει 59χρονη το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, στην είσοδο πολυκατοικίας στην Αργυρούπολη, όπου διαμένει η κόρη της γυναίκας.
Οι Αρχές έχουν σημάνει συναγερμό και διεξάγουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ εξετάζονται και άλλες καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.
Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος, ο άνδρας της επιτέθηκε ξαφνικά, την έριξε στο έδαφος και προσπάθησε να της κατεβάσει τα ρούχα, ενώ η ίδια φώναζε και πάλευε για να γλιτώσει. «Δεν μπόρεσα να δω πολλά γιατί φορούσε κουκούλα και μάσκα», ανέφερε η γυναίκα, προσθέτοντας πως τελικά κατάφερε να διαφύγει και να ζητήσει βοήθεια.
