Ανθρωποκυνηγητό για «δράκο» στην Αργυρούπολη: Συγκλονίζει η γυναίκα που περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε

Αποπειράθηκε να βιάσει 59χρονη

07 Οκτ. 2025 8:47
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό άνδρα που αποπειράθηκε να βιάσει 59χρονη το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, στην είσοδο πολυκατοικίας στην Αργυρούπολη, όπου διαμένει η κόρη της γυναίκας.

Οι Αρχές έχουν σημάνει συναγερμό και διεξάγουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ εξετάζονται και άλλες καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος, ο άνδρας της επιτέθηκε ξαφνικά, την έριξε στο έδαφος και προσπάθησε να της κατεβάσει τα ρούχα, ενώ η ίδια φώναζε και πάλευε για να γλιτώσει. «Δεν μπόρεσα να δω πολλά γιατί φορούσε κουκούλα και μάσκα», ανέφερε η γυναίκα, προσθέτοντας πως τελικά κατάφερε να διαφύγει και να ζητήσει βοήθεια.


 
