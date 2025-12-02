Αντιδράσεις για καταγγελίες λογοκλοπής στο νέο βιβλίο Γεωργιάδη – Μήνυση κατά χρήστη του Twitter

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά από ανάρτηση χρήστη στο Twitter που τον κατηγόρησε για λογοκλοπή στο νέο του βιβλίο «Ρώμη». Ο υπουργός κατέθεσε μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ ο χρήστης απέσυρε τις αναρτήσεις του.

Αντιδράσεις για καταγγελίες λογοκλοπής στο νέο βιβλίο Γεωργιάδη - Μήνυση κατά χρήστη του Twitter
02 Δεκ. 2025 11:51
Pelop News

Έντονη ήταν η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος προχώρησε σε μήνυση και αγωγή κατά χρήστη του Twitter που τον κατηγόρησε ότι έχει αντιγράψει αποσπάσματα από βιβλίο της διάσημης ιστορικού Mary Beard στο νέο του έργο «Ρώμη». Ο υπουργός Υγείας απάντησε δημόσια, καταγγέλλοντας συκοφαντική επίθεση και μιλώντας για στοχευμένη πολιτική τοξικότητα.

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, η αναφορά αυτή έγινε χωρίς καμία πραγματική βάση, αφού –όπως τόνισε– το νέο του βιβλίο προέρχεται από μαθήματα που ο ίδιος δίδασκε επί σειρά ετών στην «Ελληνική Αγωγή», ενώ δεν έχει καμία σχέση με το έργο της Mary Beard.

Ο υπουργός ενημέρωσε τον συγκεκριμένο χρήστη ότι προχώρησε σε μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση. Λίγο αργότερα, ο χρήστης διέγραψε τις αναρτήσεις του και ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για παρεξήγηση.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε εκτενή ανάρτησή του, έκανε λόγο για «μίσος και συμπλέγματα» πολιτικών αντιπάλων και χαρακτήρισε τους επικριτές του «δειλούς και τοξικούς». Παράλληλα υποστήριξε ότι το βιβλίο του έχει ήδη υψηλή ζήτηση, σημειώνοντας πως οι προπαραγγελίες έχουν οδηγήσει στην εξάντληση και της δεύτερης έκδοσης.

