Αντιδράσεις στον «Φάρο Ποντίων Πατρών» μετά την απομάκρυνση του δασκάλου χορού Κώστα Σαββινίδη

Μέσω ανακοίνωσης αντιδρά η πρώην αντιπρόεδρος του «Φάρου Ποντίων Πατρών», Βιβής Λουκοπούλου – Στεφανίδη, σχετικά με την απομάκρυνση του δασκάλου του χορευτικού τμήματος, Κώστα Σαββινίδη, λίγες ημέρες μετά τις εκλογές του συλλόγου.

Αντιδράσεις στον «Φάρο Ποντίων Πατρών» μετά την απομάκρυνση του δασκάλου χορού Κώστα Σαββινίδη
24 Νοέ. 2025 14:27
Pelop News

Αντιδράσεις στο εσωτερικό της ποντιακής κοινότητας της Πάτρας έχει προκαλέσει η απόφαση του νέου –όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «αλλά στην ουσία ίδιου»– Διοικητικού Συμβουλίου του «Φάρου Ποντίων Πατρών» να απομακρύνει τον δάσκαλο του χορευτικού τμήματος, Κώστα Σαββινίδη.

Σύμφωνα με τη δημόσια τοποθέτηση της πρώην αντιπροέδρου του συλλόγου, Βιβής Λουκοπούλου – Στεφανίδη, η απόφαση αυτή χαρακτηρίζεται «αδικαιολόγητη» και «προσβλητική», τονίζοντας πως ο κ. Σαββινίδης προσέφερε στο σωματείο «με ήθος, επαγγελματισμό και πραγματική αγάπη για τα παιδιά» τα τρία χρόνια της παρουσίας του.

Η ίδια κάνει λόγο για «μικρότητα» και «έλλειψη σεβασμού» από το Διοικητικό Συμβούλιο, επισημαίνοντας ότι τέτοιες κινήσεις «διχάζουν την κοινότητα» και δεν συνάδουν με το πνεύμα συνεργασίας που, όπως αναφέρει, πρέπει να διέπει τον πολιτισμό.

Παράλληλα, σημειώνει ότι «ο πολιτισμός δεν χτίζεται με αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες» και καλεί το Δ.Σ. να «αναλογιστεί την ευθύνη» και να πράξει «για το καλό του συλλόγου και όλων όσων τον στηρίζουν».

