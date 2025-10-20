Αντιδρομήσεις χωρίς μελέτη; Ερωτήματα της Συντονιστικής Επιτροπής Κανακάρη για το κυκλοφοριακό της Πάτρας

Με αφορμή τη σύσταση ομάδας εργασίας από το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας για το κυκλοφοριακό της Πάτρας, η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων και Επαγγελματιών της Κανακάρη επανέρχεται στο ζήτημα των αντιδρομήσεων, θέτοντας σειρά ερωτημάτων και επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία του ΤΕΕ επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που είχε εκφράσει εδώ και χρόνια.

20 Οκτ. 2025 11:07
Pelop News

Την ικανοποίησή της εκφράζει η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων και Επαγγελματιών της Κανακάρη για την ανακοίνωση του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τη σύσταση Εξαμελούς Ομάδας Εργασίας, η οποία θα εξετάσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Πάτρας. Η Επιτροπή, σε σχετικό δελτίο Τύπου, σημειώνει πως η πρωτοβουλία του ΤΕΕ «δικαιώνει» τους φόβους και τις ανησυχίες που είχαν διατυπώσει εδώ και χρόνια οι κάτοικοι για τις επιπτώσεις των αντιδρομήσεων στην πόλη και στην τοπική οικονομία.

Όπως επισημαίνουν, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας «αναγνωρίζοντας ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η έλλειψη χώρων στάθμευσης επιβαρύνουν καθημερινά την ποιότητα ζωής και την τοπική οικονομία», προχωρά σε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και στη διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης σε δύο φάσεις: πρώτα τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, και στη συνέχεια τη διαμόρφωση πολιτικών και προτάσεων.

Η Συντονιστική Επιτροπή τονίζει ότι η απόφαση αυτή του ΤΕΕ αποτελεί «απόδειξη» ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη για την Πάτρα, ούτε για την αντιδρόμηση των οδών Κανακάρη–Κορίνθου και τις υπόλοιπες αλλαγές που προωθούνται.

Παράλληλα, θέτει σειρά ερωτημάτων προς όλους τους αρμόδιους φορείς:

  • Αν το ΤΕΕ έχει παραλάβει από τον Δήμο τις σχετικές μελέτες για τις αντιδρομήσεις.
  • Αν η νέα μελέτη θα βασιστεί στην παρούσα κατάσταση των δρόμων ή θα λάβει υπόψη και τις σχεδιαζόμενες αλλαγές.
  • Αν θα εξεταστεί το σχέδιο εκκένωσης της πόλης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης («ΙΟΛΑΟΣ»), που –όπως αναφέρουν– παραμένει ανενεργό.
  • Αν η φιλοσοφία της μελέτης θα εστιάσει στη διευκόλυνση εξόδου των οχημάτων από την πόλη, όπως προέβλεπε παλαιότερη πρόταση του Δοξιάδη, ή στην είσοδό τους.
  • Αν θα ληφθούν υπόψη ζητήματα οδικής ασφάλειας και προστασίας των κατοίκων, ειδικά στα στενά τμήματα της Κανακάρη, όπου –όπως σημειώνεται– παρατηρούνται υψηλές ταχύτητες και ελλιπή μέτρα προστασίας για τους πεζούς.

Η ανακοίνωση κλείνει με τη φράση: «Πόσα Τέμπη πρέπει να γίνουν για να βάλουμε μυαλό και να προβλέψουμε πριν γίνει κάτι κακό;», ενώ η Επιτροπή προαναγγέλλει ότι θα επανέλθει σύντομα με νέα, πιο στοχευμένα ερωτήματα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
