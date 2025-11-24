Αντίο στον Πολ Κοστέλο: Ο Ιρλανδός σχεδιαστής που έντυσε τη Νταϊάνα και σφράγισε μια εποχή

Ο Ιρλανδός σχεδιαστής Paul Costelloe, μια από τις πιο επιδραστικές μορφές της βρετανικής και διεθνούς μόδας, πέθανε σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη ασθένεια, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του το Σάββατο (22/11/2025). Ο σχεδιαστής άφησε την τελευταία του πνοή στο Λονδίνο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγο και τα επτά παιδιά του.

Ο Costelloe υπήρξε ο προσωπικός σχεδιαστής της πριγκίπισσας Νταϊάνα για περισσότερο από μία δεκαετία, από το 1983 μέχρι τον τραγικό θάνατό της το 1997. Ήταν ο άνθρωπος που διαμόρφωσε ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας εικόνας της — μια εικόνα που συνεχίζει να επηρεάζει τη μόδα μέχρι σήμερα.

Γεννημένος στο Δουβλίνο το 1945, σπούδασε στο Grafton Academy και στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε σε οίκους πολυτελείας στο Παρίσι. Η καριέρα του τον οδήγησε στο Μιλάνο και στη Marks & Spencer, πριν ιδρύσει το 1979 το δικό του brand, Paul Costelloe Collections. Από το 1984 έγινε σταθερή παρουσία στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, όπου ξεχώριζε για τις καθαρές γραμμές, τα έντονα μοτίβα και την αίσθηση διαχρονικής κομψότητας.

Ο ίδιος είχε δηλώσει πως ένιωσε ότι «τα είχε καταφέρει» όταν του ζητήθηκε να γίνει ο προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα. Σε συνέντευξή του στο RTE είχε περιγράψει την πριγκίπισσα ως «πολύ ανθρώπινη», θυμούμενος ότι «έφτιαχνε καλό τσάι και υπέροχα scones».

Η δουλειά του Costelloe ήταν βαθιά συνδεδεμένη με την ιρλανδική του καταγωγή. Το λινό και το tweed επαναλαμβάνονταν σταθερά στις συλλογές του, που συνδύαζαν κλασικά old-school στοιχεία με σύγχρονες, φρέσκες πινελιές.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια είχε δημιουργήσει μια επιτυχημένη συνεργασία με τα Dunnes Stores, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο παρουσίασε την ανοιξιάτικη–καλοκαιρινή του συλλογή, εμπνευσμένη από τα ’60s, στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου.

Το 2024 είχε δηλώσει στη Vogue ότι ονειρευόταν κάποια στιγμή «να αφήσει πίσω του τη μόδα, να νοικιάσει ένα παλιό αυτοκίνητο, να οδηγήσει μέχρι τη Γαλλία και να ζωγραφίζει».

Ένας δημιουργός με προσωπικότητα, χιούμορ, ευγένεια και μια αισθητική που έμεινε ανεξίτηλη — έτσι τον θυμάται σήμερα ο κόσμος της μόδας.

