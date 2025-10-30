Αντιπαράθεση Κικίλια – Μπακογιάννη για τον λιμενάρχη Χανίων: «Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη»

Σκληρή απάντηση έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, στις επικρίσεις της Ντόρας Μπακογιάννη για την ΕΔΕ που διατάχθηκε σε βάρος του λιμενάρχη Χανίων. Ο υπουργός τόνισε ότι «το κράτος δικαίου δεν είναι καφενείο φίλων και γνωστών», ενώ η βουλευτής έκανε λόγο για «παρορμητική και αλαζονική» απόφαση.

30 Οκτ. 2025 13:17
Pelop News

Σε αντιπαράθεση υψηλών τόνων εξελίσσεται η υπόθεση της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) που διατάχθηκε για τον λιμενάρχη Χανίων, μετά την καταγγελία ξυλοδαρμού 72χρονου από 36χρονο μέσα σε γκαράζ πλοίου.

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, απαντώντας στην έντονη ενόχληση που εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη, δήλωσε ότι «αδυνατεί να αντιληφθεί τη λογική της αποδοχής των ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο».

«Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας. Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών», ανέφερε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «στη διαδικασία μιας ΕΔΕ, είναι θεσμικά σωστό ο διερευνώμενος να μην παραμένει στη θέση ευθύνης».

Ο Κικίλιας υπογράμμισε πως η διερεύνηση είναι καθήκον και όχι τιμωρία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη. Αλαζονεία θα ήταν να μη διερευνηθεί το συμβάν».

Από την πλευρά της, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε χαρακτηρίσει «παρορμητική» την απόφαση για τη διαθεσιμότητα του λιμενάρχη, υποστηρίζοντας ότι «ένας άνθρωπος που συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες δεν μπορεί να φεύγει με ένα στίγμα».

«Η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή», δήλωσε η βουλευτής, προσθέτοντας ότι η απόφαση έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στα Χανιά και ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου υπέρ του λιμενάρχη.

Η διαμάχη των δύο πολιτικών αναδεικνύει διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση του περιστατικού, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει πολιτική και κοινωνική αναστάτωση στην Κρήτη.
