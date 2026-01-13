Αντιπαράθεση μετεωρολόγων για την κακοκαιρία: «Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας οδηγήσει στον βούρκο του» απαντά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης

Συνεχίζεται η δημόσια κόντρα στον χώρο της μετεωρολογίας, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να απαντά στις αιχμές συναδέλφων του για τις προβλέψεις της κακοκαιρίας και τον χαρακτηρισμό «πολική φωτοβολίδα».

13 Ιαν. 2026 12:06
Νέα απάντηση έδωσε ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, μετά τις αιχμές που δέχθηκε για τις εκτιμήσεις του σχετικά με την εξέλιξη της πρόσφατης κακοκαιρίας και τη χρήση του όρου «πολική φωτοβολίδα». Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μαρουσάκης σημείωσε ότι «τις αρρωστημένες καταστάσεις τις αντιμετωπίζω με χαμόγελο» και κάλεσε το κοινό να μην επιτρέπει σε κανέναν «να το οδηγήσει στον βούρκο του».

Η τοποθέτησή του ήρθε ως απάντηση σε δημόσιο σχόλιο του μετεωρολόγου του Alpha και του weather2go.gr, Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος άφησε αιχμές για τις συγκεκριμένες προβλέψεις, σχολιάζοντας με ειρωνικό τόνο ότι «η φωτοβολίδα εξελίσσεται σε στρακαστρούκα».

Η αντιπαράθεση μεταξύ των μετεωρολόγων κρατά εδώ και ημέρες, καθώς υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την ένταση του ψυχρού κύματος και τις πιθανότητες χιονοπτώσεων. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης είχε μιλήσει για φαινόμενα σύντομης διάρκειας αλλά αξιόλογης έντασης, εκτιμώντας ακόμη και πιθανότητα χιονοπτώσεων σε χαμηλά υψόμετρα και σε περιοχές όπως η Αττική και η Κρήτη.

Στο ίδιο πλαίσιο, παρεμβάσεις είχαν κάνει και άλλοι μετεωρολόγοι. Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, είχε επισημάνει ότι είναι πρόωρο να γίνονται προβλέψεις για εκτεταμένα χιόνια, τονίζοντας πως τα αριθμητικά μοντέλα δεν έχουν ακόμη συγκλίνει.

Αντίστοιχα, ο κ. Τσατραφύλλιας υπογράμμισε ότι «ο καιρός δεν είναι clickbait», ασκώντας κριτική σε υπερβολικές προβλέψεις που –όπως ανέφερε– δημιουργούν σύγχυση και πανικό.

Την ίδια ώρα, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονο ψύχος, με χιονοπτώσεις να καταγράφονται σε πολλές περιοχές, από τον Έβρο έως την Κρήτη, ενώ λευκό τοπίο παρουσίασε και η Πάρνηθα. Οι μετεωρολόγοι συμφωνούν ότι η πτώση της θερμοκρασίας είναι αισθητή αλλά πρόσκαιρη, διαφωνούν ωστόσο στον τρόπο παρουσίασης και στην ένταση των φαινομένων.

