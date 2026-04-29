Αντίρριο: Νταλίκα με ξυλεία ανατράπηκε στην είσοδο της Γέφυρας – Μεγάλη κινητοποίηση στο σημείο ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρέθηκε από το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου επιχείρηση των αρμόδιων Αρχών στο Αντίρριο, μετά την ανατροπή νταλίκας που μετέφερε ξυλεία, στον κυκλικό κόμβο της εισόδου προς τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, σε ένα σημείο με αυξημένη κυκλοφορία για τη Δυτική Ελλάδα.

Το ατύχημα σημειώθηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται, όταν το βαρύ όχημα ανετράπη και το φορτίο που μετέφερε διασκορπίστηκε στο οδόστρωμα. Η εικόνα που διαμορφώθηκε στην περιοχή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, καθώς η πρόσβαση προς ένα από τα πιο κομβικά σημεία σύνδεσης της Αχαΐας με την Αιτωλοακαρνανία επηρεάστηκε από τα πρώτα λεπτά.

Ανατροπή νταλίκας στο Αντίρριο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νταλίκα μετέφερε ξυλεία, η οποία μετά την ανατροπή βρέθηκε πάνω στο οδόστρωμα, δημιουργώντας εμπόδια στην κυκλοφορία και αυξάνοντας τον κίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου, ένα πέρασμα με ιδιαίτερη σημασία για τις μετακινήσεις στην περιοχή, γεγονός που έκανε αναγκαία την άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών, ώστε να αποφευχθούν νέα προβλήματα ή και περαιτέρω εμπλοκές στην κυκλοφορία.

Χωρίς τραυματισμό το ατύχημα

Παρά τη σφοδρότητα του συμβάντος και την εικόνα που προκάλεσε η ανατροπή του οχήματος, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξε τραυματισμός. Το στοιχείο αυτό είναι καθοριστικό, καθώς η πτώση του φορτίου στο οδόστρωμα θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε πολύ πιο σοβαρές συνέπειες.

Η απουσία τραυματισμών αποδίδεται και στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, που έσπευσαν στο σημείο για να ασφαλίσουν την περιοχή και να διαχειριστούν την κατάσταση.

Επιχείρηση από Αστυνομία και Πυροσβεστική

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες συμμετείχαν στην επιχείρηση για την απομάκρυνση της νταλίκας και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν ειδικά μηχανήματα ανέλκυσης, λόγω του μεγέθους του οχήματος και της δυσκολίας που παρουσίαζε η επιχείρηση.

Την ίδια ώρα, εξελισσόταν η διαδικασία απομάκρυνσης της ξυλείας από το οδόστρωμα, προκειμένου να αποκατασταθεί σταδιακά η ομαλή διέλευση των οχημάτων και να περιοριστεί η ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνταν προς και από τη Γέφυρα.

Κυκλοφοριακή αναστάτωση στην είσοδο της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου

Το ατύχημα προκάλεσε αναστάτωση στην κυκλοφορία στην περιοχή του Αντιρρίου, με τις Αρχές να λαμβάνουν μέτρα για τη ρύθμιση της κίνησης και την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από το σημείο.

Η επιχείρηση παρέμενε σε εξέλιξη όσο προχωρούσαν οι εργασίες απομάκρυνσης του οχήματος και του φορτίου, με στόχο να επανέλθει το συντομότερο η κανονικότητα σε ένα πέρασμα ιδιαίτερης σημασίας για τη σύνδεση της Δυτικής Ελλάδας.

