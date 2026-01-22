Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιες παροχές δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα μισθωτών και συνταξιούχων

Με την έναρξη της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025 να πλησιάζει, χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν ότι αρκετά ποσά που εισέπραξαν πέρυσι δεν συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά τους από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Πρόκειται για παροχές σε χρήμα ή σε είδος, αποζημιώσεις και άλλες ρυθμίσεις που, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εξαιρούνται από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

1. Υπηρεσιακές δαπάνες και αποζημιώσεις

Αποζημιώσεις διαμονής, σίτισης και ημερήσια αποζημίωση για υπηρεσιακές ανάγκες του εργοδότη.

Έξοδα μετακίνησης που επιστρέφονται για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον τεκμηριώνονται με νόμιμα παραστατικά.

Αποζημίωση για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων (έως 50 γρ. CO₂/χλμ.).

Επίδομα αλλοδαπής για υπαλλήλους Υπουργείου Εξωτερικών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών.

Ειδικές αποζημιώσεις (π.χ. ελεγκτική αποζημίωση), όπου προβλέπεται.

2. Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές παροχές

Κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων που επιβάλλονται από τον νόμο.

Εισφορές υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (υποχρεωτικής και προαιρετικής ασφάλισης), εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Εφάπαξ παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου (μέχρι ανώτατο όριο).

Ασφάλιστρα ομαδικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων που καταβάλλονται από εργοδότη ή εργαζόμενο.

Εισφορές/ασφάλιστρα για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη ή κάλυψη κινδύνου ζωής/ανικανότητας (έως 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο).

3. Παροχές μικρής αξίας και μετακινήσεις

Διατακτικές σίτισης έως 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα.

Παροχές ασήμαντης αξίας έως 27 ευρώ ετησίως.

Αποζημίωση για αγορά μηνιαίων/ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών σε ΜΜΜ.

4. «Πράσινη» μετακίνηση και εταιρικά οχήματα

Αγοραία αξία παραχώρησης οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων (έως 50 γρ. CO₂/χλμ.) με Λ.Τ.Π.Φ. έως 40.000 ευρώ.

Κόστος φόρτισης τέτοιου οχήματος στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα.

5. Παροχές σε είδος και μετοχές

Μετοχές από προγράμματα προαίρεσης ή δωρεάν διάθεσης, εφόσον μεταβιβαστούν μετά από 24 ή 36 μήνες διακράτησης (ανάλογα με το πρόγραμμα).

6. Κοινωνικές και οικογενειακές παροχές

Εξωϊδρυματικό επίδομα και συναφείς παροχές σε άτομα με αναπηρίες.

Παροχές εργοδότη έως 5.000 ευρώ ετησίως για βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς.

Οικονομική ενίσχυση για απόκτηση τέκνου (έως 5.000 ευρώ εντός 12 μηνών από τον τοκετό, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο).

Κάλυψη δαπανών νοσηλείας εργαζομένου ή συγγενικού προσώπου από τον εργοδότη.

Οι παραπάνω εξαιρέσεις ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και θα εμφανίζονται αυτόματα προσυμπληρωμένες στις φορολογικές δηλώσεις, χωρίς να αυξάνουν το φορολογητέο εισόδημα.

