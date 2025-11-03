Αντώνης Κουνάβης – ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: «Δράσεις παντού και επιτυχή αποτελέσματα» στον απολογισμό τετραετίας

Στα γραφεία της Οργάνωσης, ο πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ Αχαΐας και εκ νέου υποψήφιος Αντώνης Κουνάβης, μαζί με τα μέλη του προεδρείου Κώστα Ρηγόπουλο και Έντζυ Σταματάκη, παρουσίασε τον αναλυτικό απολογισμό της θητείας του, από την «επανεκκίνηση» του 2021 μέχρι σήμερα, με αναφορά σε πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις, δράσεις και παρεμβάσεις σε όλη την Αχαΐα.

Η τοποθέτηση του Αντώνη Κουνάβη

Συμπληρώθηκαν πριν λίγες μέρες τέσσερα χρόνια από την εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και με την ευκαιρία αυτή νωρίτερα στα γραφεία της Οργάνωσης ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Αντώνης Κουνάβης περιστοιχιζόμενος από τα μέλη του προεδρείου Κώστα Ρηγόπουλου, Έντζυ Σταματάκη κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου παρουσίασε τον απολογισμό από την επανεκκίνηση της οργάνωσης το 2021 μέχρι σήμερα με όλες τις πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις, δράσεις και παρεμβάσεις που αναπτύχθηκαν σε ολόκληρη την Αχαΐα. Ειδικότερα ο κ. Κουνάβης υπογράμμισε: «Με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, πίστη στη στρατηγική μας και αισιοδοξία, αναλάβαμε τον Οκτώβριο του 2021 με την στήριξη των μελών, την επανεκκίνηση της Οργάνωσης στην Αχαΐα. Αφοσιωμένοι όλοι στην Νέα Δημοκρατία που «γεννήθηκε» από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή και τους άξιους συνεργάτες του , σε κρίσιμες – για την πατρίδα – συνθήκες και σήμερα αποτελεί την κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα μας με Πρωθυπουργό και ηγέτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Νέα Δημοκρατία: Πιστεύει στο έθνος , Πιστεύει στην ειρηνική συμβίωση των λαών και καταδικάζει κάθε πράξη βίας και αυθαιρεσίας , Πιστεύει στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, που μάχεται για την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου , Πιστεύει στην ελεύθερη δημοκρατική οικονομία , Πιστεύει στην κοινωνική δικαιοσύνη , Πιστεύει στις ιστορικές ρίζες και τις δυνατότητες της χώρας , Πιστεύει ότι η θέση της Ελλάδας είναι στον δυτικό κόσμο και στην ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης , Πιστεύει και εργάζεται ώστε οι Έλληνες να είναι ίσοι όχι μόνον έναντι του νόμου, αλλά και έναντι των ευκαιριών. Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες.

Συναισθανόμενοι όλοι τις βαριές μας ευθύνες έναντι της Παράταξης και των Μελών τέσσερα χρόνια τώρα ξετυλίγουμε καθημερινά τις δράσεις μας σε ολόκληρο τον Νομό και τα αποτελέσματα της δημόσιας πολιτικής μας είναι πλέον σε όλους ορατά. Τυπικά την Οργάνωση αναλάβαμε μετά τις εσωκομματικές εκλογές το 2021, αλλά ουσιαστικά δύο χρόνια νωρίτερα στις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Διαπιστώσαμε τότε την ανυπαρξία της Δ.Ε.Ε.Π και σαράντα μέρες πριν τις εκλογές, στα πλαίσια της αυτοοργάνωσης αναλάβαμε χωρίς να έχουμε οποιαδήποτε θέση ευθύνης όλο το βάρος της προεκλογικής περιόδου.

Δημιουργήσαμε ένα υπερσύγχρονο Εκλογικό Κέντρο 210 τμ. στην Πάτρα, λειτουργήσαμε ένα εκλογικό περίπτερο στην πλατεία Γεωργίου, τέσσερα περιφερόμενα κιόσκια σε πλατείες των πρώην Δήμων που συνενώθηκαν με την Πάτρα, διοργανώσαμε την κεντρική ομιλία του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήσαμε ανοιχτές συγκεντρώσεις σε συνοικίες της πόλης, επτά κλιμάκια εθελοντών και στελεχών επισκέφθηκαν περισσότερες από εκατό πενήντα κοινότητες διανέμοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ψηφοδέλτια και συνομιλώντας με τους πολίτες. Όλα αυτά σε συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας με παράλληλες δράσεις, μια μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση δυο μέρες πριν τις εκλογές στην Πάτρα καθώς και τον ορισμό 560 εκλογικών αντιπροσώπων και εποπτών. Επιστρατεύτηκαν εκατό είκοσι δοκιμασμένα στελέχη και έδωσαν αυτή την σκληρή μάχη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αντικαθιστώντας αυτούς που είχαν την ευθύνη εκ της θέσεως τους για τις εκλογές, αλλά στην κρίσιμη μάχη ήταν απόντες.

Μετά τις εσωκομματικές εκλογές της 23ης Οκτωβρίου 2021 παραλάβαμε την Οργάνωση σε ανυπαρξία, σε ασφυξία , τα γραφεία είχαν μεταφερθεί σε ανήλιο χώρο 22 τμ., τα όργανα της Δ.Ε.Ε.Π. δεν συνεδρίαζαν και γενικά επικρατούσε μία εικόνα μίας ανυπόληπτης οργάνωσης χωρίς αρχή και τέλος .

Σήμερα τέσσερα χρόνια μετά απευθυνόμαστε στα στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας , τους κοιτάμε στα μάτια και παρουσιάζουμε τον απολογισμό του έργου που έγινε κατά την διάρκεια της θητείας μας.

Η Δ.Ε.Ε.Π Ν.Δ Αχαΐας σε συνεργασία με τους κατά σειρά Γραμματείς της Πολιτικής μας Επιτροπής Παύλο Μαρινάκη, Μαρία Συρεγγέλα και Κώστα Σκρέκα , τον Υφυπουργό και τους Βουλευτές του Νομού μας και τον Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας και επαφής με την κοινωνία παραδοσιακούς και σύγχρονους. Επειδή όμως τα κόμματα δεν είναι μόνο δεξαμενές σκέψης συνεχίζουμε την ανάδειξη ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων προτάσεων μέσα από συλλογικές διαδικασίες με τη συμβολή όσο το δυνατόν περισσότερων μελών και φίλων. Στεκόμαστε δίπλα στην κυβέρνηση και υποστηρίζουμε το έργο της με νηφάλιο λόγο χωρίς κραυγές επενδύοντας στο πολιτικό επιχείρημα , εξειδικεύοντας τις πρωτοβουλίες της και προβάλλοντας τα αποτελέσματα της δημόσιας πολιτικής της.»

Πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις και δράσεις

Ενδεικτικά τα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας της θητείας της Δ.Ε.Ε.Π. υπό την προεδρεία του Αντώνη Κουνάβη οι κύριες πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις και δράσεις ήταν:

• Διαδοχικές επισκέψεις και συναντήσεις στην Γενική Γραμματεία του κ.Πρωθυπουργού, με Υπουργούς, Αναπληρωτές και Υφυπουργούς καθώς και Διοικητές Οργανισμών για την προώθηση – επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων και την επίσπευση αναπτυξιακών έργων για την Αχαΐα.

• Δημιουργήσαμε υπερσύγχρονα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα , που κατά γενική ομολογία είναι τα καλύτερα στην Ελλάδα, με καθημερινή (πρωί – απόγευμα) λειτουργία.

• Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και είκοσι πέντε ομιλίες διαλόγου στα γραφεία μας με ομιλητές τους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς που με κατά σειρά ήταν οι κ.κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Κωστής Χατζιδάκης, Κώστας Καραμανλής ,Παύλος Μαρινάκης, Μάκης Βορίδης, Κώστας Σκρέκας, Νίκος Δένδιας, Θάνος Πλεύρης, Χρίστος Δήμας, Νίκος Παπαθανάσης, Λευτέρης Αυγενάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Δόμνα Μιχαηλίδου, Νίκη Κεραμέως, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Ντόρα Μπακογιάννη, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Γιώργος Καραγιάννης, Νίκος Γιατρομανωλάκης, Σοφία Ζαχαράκη, Ζέτα Μακρή, Κώστα Κατσαφάδου, Θοδωρή Ρουσσοπούλου και Εύη Χριστοφιλλοπούλου.

• Ανοίξαμε την Οργάνωση στην κοινωνία και πραγματοποιήσαμε διακόσιες και πλέον συναντήσεις και συσκέψεις στα γραφεία μας με την συμμετοχή εκπροσώπων Φορέων, Παραγωγικών και Επιστημονικών Συλλόγων. Συζητήσαμε μαζί τους , ακούσαμε την φωνή τους και μεταφέραμε τα αιτήματα και τις προτάσεις τους στους αρμόδιους υπουργούς και στην κεντρική διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας.

• Πραγματοποιείται τακτικά ανά μήνα συνεδρίαση του κορυφαίου οργάνου της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας και τα μέλη έχουν αναλάβει τους εξής Τομείς: στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας, πολιτικής προστασίας, υπαίθρου και περιφέρειας, εργασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκλογικής ετοιμότητας, αγροτικής ανάπτυξης, συνδικαλισμού, τοπικής αυτοδιοίκησης, οικογενειακής πολιτικής και ισότητας φύλων, παραγωγικών και επιστημονικών φορέων, τομεάρχης μεταφορών, εργαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

• Ορισμός 22 Τομεαρχών

• Συγκροτήθηκαν και λειτουργούν 22 Τομείς

• Εξακόσιες πενήντα παρεμβάσεις στα ΜΜΕ

• Εκδηλώσεις Αγάπης

• Στήριξη μαθητών

• Επτά εκστρατείες εγγραφής νέων μελών

• Δημιουργία πυρήνων

• Στήριξη Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων

• Συγκεντρώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου

• Εκδηλώσεις για 25η Μαρτίου & 28η Οκτωβρίου

• Τέσσερις Πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις

• Πρωτοβουλία επανεργοποίησης παλαιών μελών

• Ουσιαστική στήριξη ΟΝΝΕΔ & ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

• Συχνές ενημερώσεις μελών

• Φιλανθρωπική εκδήλωση γυναικών

• Πρώτη πολιτική εκδήλωση μετά από 35 χρόνια στον Δήμο Ερυμάνθου

• Εκδήλωση στην ορεινή ανατολική Αιγιάλεια (Ζαρούχλα)

• Τιμητική εκδήλωση για Σπύρο Αντωνόπουλο

• Εκδήλωση μνήμης στην Κάτω Αχαΐα

• Έκθεση φωτογραφίας για τα 50 χρόνια της ΝΔ

• Μηνιαία ενημέρωση μελών

• Ίδρυση και λειτουργία έξι νέων ειδικών κομματικών εκδηλώσεων

• Παρεμβάσεις και εκλογή μελών σε πολιτιστικούς/επιστημονικούς φορείς

• Καθιερώθηκε ανά τριετία μνημόσυνο

• Νέα γραφεία σε ΔΗΜΤΟ Καλαβρύτων & Δυτικής Αχαΐας

• Τιμητική εκδήλωση για τη Ναυμαχία της Πάτρας

• Εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις φορέων σε όλη την Αχαΐα

• Δύο εθελοντικές αιμοδοσίες

• Εκδηλώσεις σε συνεργασία με ΔΗΜ.Τ.Ο. (λίστα περιοχών)

• Στενή συνεργασία με συλλόγους

• Ανοιχτές συγκεντρώσεις για την επέτειο ίδρυσης της ΝΔ

• Πολλαπλές δράσεις που λόγω προσωπικών δεδομένων δεν ανακοινώνονται.

Εκλογικές αναμετρήσεις 2023–2024

Κατά την διάρκεια της θητείας μας είχαμε την διπλή εκλογική αναμέτρηση στις 21 Μάιου και 25 Ιουνίου 2023 , καθώς και τις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου 2024 όπου η Νέα Δημοκρατία… αναδείχθηκε μετά από πενήντα χρόνια πρώτη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα.

• Υπερσύγχρονο εκλογικό κέντρο, περίπτερα και κιόσκια

• Υποδοχή Πρωθυπουργού στο εκλογικό κέντρο (δύο φορές)

• Μεγάλες εκδηλώσεις με ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη

• Εγκαίνια εκλογικού κέντρου με Δημήτρη Αβραμόπουλο, Λευτέρη Αυγενάκη, Θάνο Πλεύρη, Βασίλη Σπανάκη

• Ανοιχτές συγκεντρώσεις με Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Νίκο Χαρδαλιά, Μάκη Βορίδη

• 15 συγκεντρώσεις εκλογικής ετοιμότητας

• 6 σεμινάρια εκλογικών αντιπροσώπων – ποσοστά παρουσίας

• 7 συσκέψεις εθελοντών ανά αναμέτρηση

• 6 κλιμάκια επισκέψεων

• Διανομή προγραμμάτων/ψηφοδελτίων σε όλη την Αχαΐα

• Φιλοξενία 26 υποψήφιων ευρωβουλευτών

• Συμμετοχή στελεχών στα αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια (Περιφέρεια & Δήμος).

Η επόμενη μέρα – στόχοι ενόψει νέας θητείας

Ο κ. Κουνάβης σημείωσε ότι στόχος είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση της οργάνωσης στην Αχαΐα και η συμβολή στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης, με αναφορά στις αξίες της παράταξης και σεβασμό στον πολίτη.

«Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά. Νοιαζόμαστε για όλους τους συμπολίτες. Με την βοήθεια των ενεργών μελών θα τα καταφέρουμε.»

