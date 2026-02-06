Απάτες με SMS σε έξαρση: Ψεύτικα μηνύματα από ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ και «πρόστιμα» παγιδεύουν πολίτες

Νέα έξαρση παρουσιάζουν οι ηλεκτρονικές απάτες μέσω SMS, με επιτήδειους να χρησιμοποιούν ψευδή μηνύματα που εμφανίζονται ως δήθεν ενημερώσεις από την ΑΑΔΕ, το Gov.gr, τα ΕΛΤΑ ή ακόμη και την Τροχαία, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τραπεζικών στοιχείων.

Πρόκειται για πρακτική γνωστή ως smishing (SMS phishing), κατά την οποία αποστέλλονται παραπλανητικά μηνύματα που καλούν τον παραλήπτη να πατήσει σύνδεσμο, υποσχόμενα επιστροφή φόρου, παραλαβή δέματος, επιδότηση ή πληρωμή προστίμου. Οι σύνδεσμοι αυτοί οδηγούν συνήθως σε πλαστές ιστοσελίδες που μιμούνται επίσημους φορείς.

Τι επισημαίνει η ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για κακόβουλες αποστολές SMS που εμφανίζονται ως επίσημες ειδοποιήσεις. Όπως τονίζεται, η ΑΑΔΕ δεν ζητά ποτέ μέσω SMS προσωπικά στοιχεία, κωδικούς πρόσβασης, αριθμούς καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών.

Οι πολίτες καλούνται να συνδέονται στις ψηφιακές υπηρεσίες μόνο μέσω της επίσημης πύλης myAADE ή της επίσημης εφαρμογής και να αποφεύγουν οποιονδήποτε ύποπτο σύνδεσμο.

Τα πιο συχνά σενάρια εξαπάτησης

Μεταξύ των πιο συνηθισμένων μηνυμάτων περιλαμβάνονται:

δήθεν επιστροφές φόρου ή επιδοτήσεις από την ΑΑΔΕ,

ειδοποιήσεις αποτυχημένης παράδοσης δέματος από τα ΕΛΤΑ,

ψευδείς κλήσεις για πληρωμή τροχονομικών προστίμων,

ενημερώσεις για δήθεν οικονομικές εκκρεμότητες.

Συχνά τα μηνύματα αποστέλλονται από αριθμούς εξωτερικού, ενώ το ύφος τους δημιουργεί αίσθηση επείγοντος ώστε ο παραλήπτης να αντιδράσει χωρίς σκέψη.

Πώς να προστατευτείτε

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν:

να μην ανοίγονται σύνδεσμοι από άγνωστα SMS,

να μην καταχωρούνται προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,

να διαγράφονται άμεσα ύποπτα μηνύματα,

να γίνεται επικοινωνία με επίσημους φορείς μόνο μέσω των επίσημων ιστοσελίδων ή τηλεφωνικών γραμμών.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη δώσει στοιχεία ή ακολούθησε ύποπτο σύνδεσμο, συνιστάται άμεση επικοινωνία με την τράπεζα και ενημέρωση των αστυνομικών αρχών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αυξημένη προσοχή των πολιτών παραμένει το βασικότερο «όπλο» απέναντι σε τέτοιες μορφές ηλεκτρονικής απάτης, οι οποίες εξελίσσονται συνεχώς και εμφανίζονται με ολοένα πιο πειστικό τρόπο.

