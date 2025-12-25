Απάτη-μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν λίρες και κοσμήματα αξίας σχεδόν 500.000 ευρώ

Με τη μέθοδο της προσποίησης υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ, άγνωστοι κατάφεραν να εξαπατήσουν ηλικιωμένη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αποσπώντας χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας που αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Θύμα απάτης έπεσε 70χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, η οποία κατήγγειλε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας – Χορτιάτη. Όπως ανέφερε, χθες το πρωί άγνωστοι προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, ισχυριζόμενοι ότι έπρεπε να ληφθούν μέτρα ασφαλείας λόγω δήθεν τεχνικού προβλήματος.

Οι δράστες την έπεισαν να αφήσει στην εξώπορτα του σπιτιού της πολύτιμα αντικείμενα, προκειμένου – όπως της είπαν – να μην κινδυνεύσουν από ενδεχόμενη βλάβη στο δίκτυο. Η γυναίκα τοποθέτησε έξω από την κατοικία της 450 λίρες Αγγλίας, που αποτελούσαν αποθεματικό χρυσού υψηλής αξίας, καθώς και κοσμήματα αξίας άνω των 100.000 ευρώ.

Οι επιτήδειοι παρέλαβαν τη λεία και εξαφανίστηκαν, με τη συνολική ζημιά να εκτιμάται κοντά στις 500.000 ευρώ.

Για την υπόθεση κινητοποιήθηκε άμεσα η ΕΛ.ΑΣ, με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ, να προχωρούν στη σύλληψη ενός ανδρόγυνου ηλικίας 40 και 36 ετών.

Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένας 25χρονος συνεργός, ο οποίος αναζητείται. Σύμφωνα με τις αρχές, οι τρεις εμπλεκόμενοι είναι Ρομά.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο για τον εντοπισμό του τρίτου υπόπτου όσο και για την ανεύρεση των κλοπιμαίων, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί.

