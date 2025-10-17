ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Στο Λευκό Οίκο βρίσκεται σ’ εξέλιξη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής Tomahawk στην Ουκρανία από Τραμπ ΒΙΝΤΕΟ

Οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία αναμένονται ραγδαίες, καθώς χθες, Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια μακρά συζήτηση που οδήγησε σε ανακοίνωση για μια επικείμενη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών στη Βουδαπέστη, για την οποία δεν ορίστηκε, για την ώρα, ακριβές χρονοδιάγραμμα, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Τι θα συζητήσουν Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Στο επίκεντρο οι πύραυλοι Tomahawk, γιατί τους θέλει η Ουκρανία

Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο αναμένεται να βρεθούν οι πύραυλοι Tomahawk, τους οποίους ζητά ο Ζελένσκι και οι οποίοι θα έδιναν τη δυνατότητα στην Ουκρανία, λόγω του μεγάλου βεληνεκούς τους, να χτυπήσει στόχους βαθιά στη Ρωσία, όπως πόλεις -συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας- ή ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Εξάλλου, ο Ζελένσκι φέρεται να πιστεύει ότι τέτοιες επιθέσεις σε πετρελαϊκά σημεία παραγωγής θα προκαλούσαν σοβαρή ζημιά σε μια βασική πηγή χρηματοδότησης της πολεμικής οικονομίας του Πούτιν, συγκρίνοντάς τες με μια «δυνατότητα μακροπρόθεσμων κυρώσεων» για την Ουκρανία.

Ωστόσο, όλα εξαρτώνται από το πόσο πρόθυμος είναι ο Τραμπ να δώσει τα όπλα στην Ουκρανία -την Πέμπτη φάνηκε διστακτικός σχετικά με την ιδέα.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με στελέχη της εταιρείας που φτιάχνει τους πυραύλους

Από χθες, ο Ζελένσκι βρίσκεται στην αμερικανική πρωτεύουσα και ήδη έχει πραγματοποιήσει επαφές με την αμερικανική εταιρεία Raytheon, που κατασκευάζει τους πυραύλους Tomahawk.

Η υψηλόβαθμη ουκρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα, με επικεφαλής την πρωθυπουργό Σβιριντένκο και τον διευθυντή του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, είχε ήδη συναντήσεις με μεγάλες αμερικανικές αμυντικές εταιρείες, όπως η Lockheed Martin και η Raytheon, ενόψει της άφιξης του Ζελένσκι.

Η Raytheon κατασκευάζει τόσο τα συστήματα Patriot όσο και τους πυραύλους Tomahawk -δύο από τα βασικά αιτήματα της Ουκρανίας για την άμυνά της.

Μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα με τον Πούτιν, που δεν κατέληξε σε κατάπαυση του πυρός, ο Τραμπ έχει δείξει μεγαλύτερη προθυμία να ενισχύσει τις πολεμικές προσπάθειες της Ουκρανίας με περισσότερα αμερικανικά όπλα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



