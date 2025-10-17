Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής Tomahawk στην Ουκρανία από Τραμπ ΒΙΝΤΕΟ

Παρότι ο Τραμπ αποφεύγει προς το παρόν να τοποθετηθεί δημόσια, η Ουάσιγκτον έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο παράδοσης των όπλων, σε περίπτωση που δοθεί το «πράσινο φως».

17 Οκτ. 2025 20:24
Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποστείλει πυραύλους cruise Tomahawk στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ,  κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Παρότι ο Τραμπ αποφεύγει προς το παρόν να τοποθετηθεί δημόσια, η Ουάσιγκτον έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο παράδοσης των όπλων, σε περίπτωση που δοθεί το «πράσινο φως».

Δύο ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ δεν σκοπεύει να ανακοινώσει την αποστολή των πυραύλων στη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά, «τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο όταν ο πρόεδρος μείνει μόνος με τους Ουκρανούς».

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ εμφανίζεται πιο δεκτικός στην ιδέα να παραχωρήσει στο Κίεβο πυραύλους Tomahawk, όπλα με εμβέλεια που ξεπερνά τα 1.000 μίλια. Για την Ουκρανία, η ενίσχυση αυτή θεωρείται κρίσιμη για την ανατροπή της πορείας του πολέμου, ενώ για την Ουάσιγκτον λειτουργεί ως μοχλός πίεσης προς τη Μόσχα.

Παρά τις διπλωματικές διεργασίες, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν εγκατέλειψε τη ρητορική των απειλών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι είπε στον Πούτιν: «Του είπα: “Θα σε ενοχλούσε αν έδινα μερικές χιλιάδες Tomahawk στους αντιπάλους σου;” Το είπα ακριβώς έτσι». Όπως σχολίασε, ο Ρώσος ηγέτης «δεν ενθουσιάστηκε» με την ιδέα.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο ότι η στάση του Τραμπ αποτελεί μέρος μιας διαπραγματευτικής τακτικής, εξηγώντας πως ο πρόεδρος «δεν θα αποσύρει αυτή την απειλή, όσο θεωρεί ότι του δίνει πλεονέκτημα». Άλλες κυβερνητικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι ο Τραμπ δίνει προτεραιότητα στη διπλωματική επίλυση του πολέμου, χρησιμοποιώντας την πιθανότητα αποστολής Tomahawk ως μέσο πίεσης προς τη Ρωσία.

Σύμφωνα με προηγούμενα ρεπορτάζ, ο Πούτιν φέρεται να υποστήριξε στη συνομιλία πως οι Tomahawk δεν θα άλλαζαν ουσιαστικά την κατάσταση στο πεδίο, αλλά θα προκαλούσαν σοβαρή επιδείνωση στις αμερικανορωσικές σχέσεις. Προειδοποίησε μάλιστα ότι η αποστολή των πυραύλων θα σηματοδοτούσε ποιοτική αναβάθμιση της εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο, καθώς θα απαιτούσε την παρουσία Αμερικανών χειριστών επί του εδάφους.

Από ρωσικής πλευράς, ο Πούτιν επιχείρησε να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη με επείγουσα τηλεφωνική παρέμβαση, μόλις 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν τελικά να συναντηθούν ξανά στη Βουδαπέστη μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες — μια εξέλιξη που, σύμφωνα με αναλυτές, δίνει χρόνο στη Μόσχα, ενώ ο Τραμπ προωθεί μια νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία.

