Απειλητικός ο Ερντογάν στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του: Δεν θα ανεχθούμε αρπακτικές πρακτικές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα μας

Αναφορές στους Τουρκοκύπριους, προειδοποιήσεις για τα δικαιώματά τους στην Ανατολική Μεσόγειο και απειλές σε όσους επιχειρήσουν να επιβάλουν «τετελεσμένα, αρπακτικές πρακτικές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα μας», περιελάμβανε το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μεταξύ άλλων, ο Τούρκος πρόεδρος, όταν μίλησε για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της χώρας του, είπε: «Ως Τουρκία, θα παράσχουμε την απαραίτητη στήριξη στη νέα διοίκηση της Συρίας για την ειρήνη και την ασφάλεια του συριακού λαού, ανεξαρτήτως αν είναι Άραβες, Κούρδοι, Τουρκμένοι, Σουνίτες, Σιίτες ή Αλαουίτες. Η εκεχειρία στη Γάζα, η οποία επιτεύχθηκε με τη συμβολή μας, εξακολουθεί να ισχύει χάρη στη σύνεση των αδελφών μας στη Γάζα, παρόλες τις παραβιάσεις του Ισραήλ. Εργαζόμαστε εντατικά για να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις, να επιταχυνθεί η είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να καταστεί δυνατή η έναρξη των προσπαθειών ανοικοδόμησης. Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα εκφοβιστούμε και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να ξεχαστεί η γενοκτονία, έως ότου λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη αυτοί που σκότωσαν 71.000 αδελφούς και αδελφές μας, κυρίως γυναίκες και παιδιά».

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın Yeni Yıl Mesajı: “Yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.“ pic.twitter.com/l5oEL35GLF — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) December 31, 2025



Και συνέχισε, με αναφορές στο ρωσο-ουκρανικό, το Κυπριακό και τη Γαλάζια Πατρίδα: «Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να οδηγηθεί ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας, που εισέρχεται στο πέμπτο έτος του, σε μια ταχεία και διαρκή ειρήνη. Παρακολουθούμε στενά τις αυξανόμενες προκλήσεις και απειλές κατά των συμφερόντων της χώρας μας και του τουρκοκυπριακού λαού στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να είναι γνωστό ότι δεν θα ανεχθούμε ποτέ τετελεσμένα, αρπακτικές πρακτικές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα μας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



