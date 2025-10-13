Απεργία 14 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

Πανελλαδικές κινητοποιήσεις προγραμματίζονται για αύριο Τρίτη 14 Οκτωβρίου με αφορμή την 24ωρη απεργία ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, που έχουν ανακοινώσει ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, ΠΑΜΕ, δεκάδων σωματείων και ομοσπονδιών. Η απεργία αντιδρά μεταξύ άλλων στη νομοθέτηση 13ωρης εργασίας και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων.

Ποιοι συμμετέχουν

Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου-Ανατολικής Αττικής, Σαλαμίνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Αγρινίου, Αμαλιάδας, Άρτας, Βόλου, Β. Δωδεκανήσου, Έβρου, Ελευσίνας, Δυτ. Αττικής, Εύβοιας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θήβας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς-Ιθάκης, Κομοτηνής, Κορίνθου, Λακωνίας, Λαμίας, Λάρισας, Λευκάδας, Λέσβου, Λιβαδειάς, Ρόδου, Σάμου, Τρικάλων, Χανίων, Φωκίδας.

Ομοσπονδίες και σωματεία: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων-Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου-Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας-Ιματισμού-Δέρματος, Λογιστών, Χημικής Βιομηχανίας, Ενέργειας, Σιδηροδρομικών, Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), Μεταλλωρύχων, Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ), ΠΟΣΠΕΡΤ, Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών και εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία.

Στην απεργία συμμετέχει επίσης το Δημόσιο, ενώ ναυτεργατικά σωματεία όπως η ΠΕΜΕΝ και η ΠΕΝΕΝ, καθώς και η ΠΕΠΡΝ (πληρώματα ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών), επηρεάζουν αναχωρήσεις και αφίξεις πλοίων, κρουαζιερόπλοιων και δεξαμενόπλοιων.

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3), Τραμ, Ηλεκτρικός:

Θα λειτουργήσουν από 09:00 έως 17:00, για τη μετακίνηση των απεργών προς το Σύνταγμα.

Λεωφορεία και Τρόλεϊ:

Θα κυκλοφορούν από 09:00 έως 21:00 , με σταδιακή εκκίνηση δρομολογίων μετά τις 10:00 και απόσυρση γύρω στις 20:00.

Η συμμετοχή τους στην απεργία είναι με στάση εργασίας, σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

Τρένα και Προαστιακός:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στη 24ωρη απεργία.

Η Hellenic Train θα ανακοινώσει τις ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ ορισμένα μπορεί να εκτελεστούν με προσωπικό ασφαλείας.

Τα πλοία

– Αναμένονται ακυρώσεις και τροποποιήσεις στις αναχωρήσεις κρουαζιερόπλοιων, εμπορευματικών και δεξαμενόπλοιων, λόγω της συμμετοχής των ναυτεργατικών σωματείων.

Κύρια αιτήματα των εργαζομένων

– Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, επαναφορά 7ωρου/5ήμερου/35ωρου.

– Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

– Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

– Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.

– Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ, η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι «σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα».

