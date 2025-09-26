Απεργία 1η Οκτωβρίου 2025: Θα λειτουργούν τα Μέσα Μεταφοράς και τα ταξί – Ποιοι συμμετέχουν

Μεγάλη αναμένεται να είναι η συμμετοχή στη 24ωρη πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου, με εργαζόμενους από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να στέλνουν μήνυμα κατά του νομοσχεδίου που θεσμοθετεί 13ωρη εργασία.

Η απεργία έχει κηρυχθεί από τη ΓΣΕΕ και στηρίζεται επίσης από ΠΟΕΔΗΝ, ΠΝΟ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΣΑΤΑ και Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Απεργία έχει κηρυχθεί και στον δημόσιο τομέα από την ΑΔΕΔΥ.

Η χώρα ετοιμάζεται να «κατεβάσει ρολά» την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, μετά την απόφαση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ να προχωρήσουν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία ενάντια στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Η ΓΣΕΕ, με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Διοίκησης, καταγγέλλει τις ρυθμίσεις που προβλέπουν δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης και ζητά την εφαρμογή του 37,5ωρου, όπως ισχύει ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας», τονίζει η Συνομοσπονδία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο και εξυπηρετεί εργοδοτικά συμφέροντα».

Η ΑΔΕΔΥ, από την πλευρά της, ζητεί επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και καθολική εφαρμογή του 35ώρου. Στην ανακοίνωσή της καταγγέλλει «μισθούς πείνας και 13 ώρες δουλειά που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων».

Συμμετοχή βασικών κλάδων στην απεργία

Μεταφορές: Τα ταξί θα παραμείνουν ακινητοποιημένα, ενώ άγνωστο παραμένει το πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Ναυτιλία: Η ΠΝΟ έχει ήδη προαναγγείλει ότι όλα τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης.

Υγεία: Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος, καταγγέλλοντας «δραματική υποστελέχωση του ΕΣΥ» και διεκδικώντας μονιμοποιήσεις συμβασιούχων και αυξήσεις μισθών.

Εκπαίδευση: Δάσκαλοι και καθηγητές αναμένεται να συμμετάσχουν μαζικά, αφήνοντας πολλά σχολεία κλειστά. Στην απεργία καλεί και η ΟΙΕΛΕ, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν και ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

