Απεργία στις 14 Οκτωβρίου: «Νεκρώνουν» οι μετακινήσεις σε όλη τη χώρα: Ποιοι συμμετέχουν και πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ και πλήθος εργατικών σωματείων, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να επηρεάσουν έντονα τις μετακινήσεις σε όλη τη χώρα, καθώς συμμετέχουν εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στους σιδηροδρόμους και στη ναυτιλία.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ ανακοίνωσαν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Το μετρό, ο ηλεκτρικός και το τραμ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των απεργών προς το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί στο Σύνταγμα στις 11:00 το πρωί.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών προχωρά σε 24ωρη απεργία, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η ανακοίνωση της Hellenic Train σχετικά με τις ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και προαστιακό.

Πλοία και ταξί

Τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα από τις 00:01 έως τις 23:59 της ίδιας ημέρας, καθώς συμμετέχουν στην απεργία τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ (Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) και ΠΕΝΕΝ (Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού), που αντιδρούν στο νομοσχέδιο το οποίο, όπως καταγγέλλουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Αντίθετα, ο ΣΑΤΑ ξεκαθάρισε με ανακοίνωσή του ότι τα ταξί δεν θα συμμετάσχουν στην απεργία.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούν τους εργαζομένους να δώσουν μαζικό «παρών» στις κινητοποιήσεις, με κεντρικό αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων.

