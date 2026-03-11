Απεργία στις ΔΟΥ στις 19 Μαρτίου: Στο πλευρό των εφοριακών η ΑΔΕΔΥ – Συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι εργαζόμενοι στις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. (ΠΟΕ-ΔΟΥ) έχει προκηρύξει κλαδική απεργία για την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, με βασικό αίτημα τη βελτίωση των μισθολογικών αποδοχών και την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Στην κινητοποίηση δηλώνει ότι συμμετέχει και στηρίζει η ΑΔΕΔΥ, καλώντας τους εργαζόμενους του κλάδου να δώσουν δυναμικό «παρών» τόσο στην απεργία όσο και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σε ανακοίνωσή της, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ επισημαίνει ότι οι εφοριακοί υπάλληλοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες πιέσεις που βιώνει η πλειονότητα των εργαζομένων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

«Οι εφοριακοί υπάλληλοι έχουν κάθε λόγο να απεργούν επειδή και εκείνοι βιώνουν την ίδια δραματική κατάσταση που βιώνει η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με τον μισθό να μη φτάνει για να βγει ο μήνας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την ίδρυση της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το 2016, οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με σημαντικές αλλαγές που, όπως υποστηρίζουν, έχουν επηρεάσει αρνητικά τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για παρατεταμένη μισθολογική στασιμότητα, κατακερματισμό των αποδοχών αλλά και επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, με αποτέλεσμα να εντείνεται η πίεση στο προσωπικό των υπηρεσιών.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι στις φορολογικές υπηρεσίες επικρατεί έντονη εντατικοποίηση της εργασίας, ενώ οι στόχοι που τίθενται χαρακτηρίζονται από τους ίδιους «άπιαστοι», την ώρα που γίνεται συνεχής επίκληση στο λεγόμενο «διευθυντικό δικαίωμα».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι η δημιουργία κεντρικοποιημένων υπηρεσιών, όπως το ΚΕΦΟΔΕ, το ΚΕΦΟΚ και το ΕΛΚΕ, κυρίως σε Αττική και Θεσσαλονίκη, έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες.

Όπως αναφέρεται, πολλοί υπάλληλοι αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις καθημερινά για να φτάσουν στον χώρο εργασίας τους, ενώ παράλληλα δημιουργούνται δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των πολιτών, λόγω της συγκέντρωσης υπηρεσιών σε λίγα μεγάλα διοικητικά κέντρα.

