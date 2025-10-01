Απεργία: Στους δρόμους σήμερα εργαζόμενοι, ποιοι συμμετέχουν, κινητοποιήσεις και στην Πάτρα

Κατεβάζει ρολά σήμερα 1/10/2025, η χώρα λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.

Οι διαδηλωτές που θα πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις ζητούν απόσυρση της δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, μείωση του εργασιακού ωραρίου τώρα, ενώ παράλληλα αίτημά τους είναι η πλήρης επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Το κεντρικό συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ ανάλογα συλλαλητήρια θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο όπως και άλλοι φορείς-σωματεία, έχουν δώσει ραντεβού σήμερα το πρωί (10.30) στην πλατεία Γεωργίου, όπου θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στη συνέχεια πορεία.

Απεργία: Ποιοι συμμετέχουν – Δεμένα τα πλοία

Στην 24ωρη απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως επίσης και η ΠΟΕΔΗΝ που καταγγέλλει «δραματική υποστελέχωση του ΕΣΥ».

Απεργούν επίσης δάσκαλοι και καθηγητές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με αποφάσεις των αντίστοιχων ομοσπονδιών.

Απόφαση συμμετοχής στην απεργία πήρε και η ΠΟΣΔΕΠ.

Δεμένα θα παραμείνουν και τα πλοία στα λιμάνια της χώρας, καθώς οι ναυτεργάτες συμμετέχουν στην 24ωρη πανεργατική απεργία. Η απεργία θα αρχίσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Χειρόφρενο στα ταξί – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Και τα ταξί τραβούν χειρόφρενο, ενώ με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 9:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας. Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Το μετρό (Γραμμές 2 και 3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το τραμ, σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ., θα λειτουργήσουν μεταξύ των ωρών 9:00 το πρωί έως τις 17:00 για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Τη συμμετοχή της στη 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Παράνομη η απεργία της ΕΕΕΚΕ – Κανονικά οι πτήσεις

Στο μεταξύ, παράνομη κηρύχθηκε, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία.

Δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη.

