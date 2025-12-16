Απεργιακή συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στον νέο προϋπολογισμό

Συνδικάτα και σωματεία βρίσκονται σήμερα στους δρόμους της Αθήνας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον νέο κρατικό προϋπολογισμό που συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.

Απεργιακή συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στον νέο προϋπολογισμό
16 Δεκ. 2025 11:50
Pelop News

Απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιούν στο κέντρο της Αθήνας συνδικάτα και σωματεία, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.

Στην απεργία συμμετέχει η ΑΔΕΔΥ, καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), με τους εργαζόμενους να εκφράζουν την αντίθεσή τους στις δημοσιονομικές επιλογές της κυβέρνησης και στις επιπτώσεις που, όπως υποστηρίζουν, αυτές έχουν στους μισθούς, τις κοινωνικές παροχές και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ δηλώνει την αμέριστη αλληλεγγύη της στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας, επισημαίνοντας την ανάγκη κοινής δράσης εργαζομένων και αγροτών απέναντι στις πολιτικές που πλήττουν το εισόδημα και το κόστος ζωής.

Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφάλειας στο κέντρο της πρωτεύουσας, ενώ αναμένονται παρεμβάσεις και ομιλίες εκπροσώπων των συνδικάτων κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.

