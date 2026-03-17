Απεργιακό διήμερο στην Υγεία: Στους δρόμους γιατροί και νοσηλευτές στις 18 και 19 Μαρτίου

Με δύο διαδοχικές κινητοποιήσεις απαντούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα Υγείας, καθώς οι νοσοκομειακοί γιατροί κατεβαίνουν σε πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 18 Μαρτίου και ακολουθούν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία την Πέμπτη 19 Μαρτίου, με συγκεντρώσεις στο υπουργείο Υγείας.

17 Μαρ. 2026 11:11
Pelop News

Σε τροχιά διήμερων κινητοποιήσεων μπαίνει η δημόσια Υγεία, με γιατρούς και εργαζόμενους στα νοσοκομεία να προχωρούν σε απεργιακές δράσεις στις 18 και 19 Μαρτίου, διεκδικώντας λύσεις σε οικονομικά και θεσμικά ζητήματα που, όπως υποστηρίζουν, πιέζουν ασφυκτικά το ΕΣΥ.

Η πρώτη κινητοποίηση αφορά τους νοσοκομειακούς γιατρούς, καθώς η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για την Τετάρτη 18 Μαρτίου. Στο πλαίσιο της δράσης, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στο υπουργείο Υγείας, ενώ η ΟΕΝΓΕ θέτει στο επίκεντρο το ιατρικό μισθολόγιο, τις μόνιμες προσλήψεις και τα εργασιακά ωράρια.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία κάνει λόγο για κλιμάκωση του αγώνα, ζητώντας ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, αλλά και συνθήκες εργασίας που να επιτρέπουν, όπως επισημαίνει, ανθρώπινα ωράρια για το ιατρικό προσωπικό.

Τη σκυτάλη των κινητοποιήσεων παίρνουν μία ημέρα αργότερα οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Η ΠΟΕΔΗΝ έχει προκηρύξει για την Πέμπτη 19 Μαρτίου 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία, με στάση εργασίας στην Αττική από τις 8:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι και 24ωρη απεργία στην περιφέρεια. Για τις 9:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί πανελλαδική συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας και στη συνέχεια πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών.

Οι δύο κινητοποιήσεις αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη πίεση που καταγράφεται στον χώρο της δημόσιας Υγείας, με γιατρούς και νοσηλευτές να ζητούν ενίσχυση του συστήματος τόσο σε επίπεδο αποδοχών όσο και σε επίπεδο στελέχωσης και θεσμικής θωράκισης. Το βασικό μήνυμα που εκπέμπουν οι ομοσπονδίες είναι ότι χωρίς παρεμβάσεις στο προσωπικό και στις συνθήκες λειτουργίας των νοσοκομείων, τα προβλήματα θα οξύνονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Πάτρα: Στο τραπέζι τα κόκκινα δάνεια και η «νέα αρχή» για οφειλέτες και αγορά – Διημερίδα του περιοδικού «Πατρινόραμα»
13:57 Καλαμαριά: Νέα προθεσμία για τον 23χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 20χρονου
13:54 Η λάβα έφτασε στη θάλασσα στο Ρεϊνιόν μετά από 19 χρόνια – Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Πιτόν ντε λα Φουρνέζ
13:49 Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για στοχευμένα μέτρα αν κλιμακωθεί η κρίση
13:47 Η Φέρμελη στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού – Έκθεση «Ιδέες & Σύμβολα», Εκπαιδευτικά Εργαστήρια και Επιστημονική Διάλεξη.
13:42 Ομόφωνα ένοχος ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας – Ένοχος και ο ξάδερφός του
13:39 Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή: Στη φυλακή ο 43χρονος αστυνομικός
13:36 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων: πώς να κάνετε σωστή επιλογή και να προστατεύσετε το όχημά σας
13:30 Η Lidl Ελλάς υποδέχεται την άνοιξη με έναν νέο μεγάλο διαγωνισμό
13:21 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία πολεμική επιχείρηση»
13:20 Ο «δρόμος» της ασφάλειας ξεκινά από το σχολείο – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας στην Αχαΐα
13:14 Νέα σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα: 4,1 Ρίχτερ κοντά στην Αγία Κυριακή
13:09 USS Gerald R. Ford: Επιστρέφει στη Σούδα μετά τη φωτιά που έκαιγε για πάνω από 30 ώρες
13:07 Ευρωλίγκα: Ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης εισιτήριων
13:06 Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη: «Υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου» ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Ανυπεράσπιστοι εκπαιδευτικοί σε αίθουσες-αρένες και στην Αχαΐα: «Εχουμε κλάψει συναδέλφους»
13:00 Τζαβέντ Ασλάμ: Ανακλήθηκε η διεθνής προστασία του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας
12:54 Αναβολή για την ΠΓΕ, ήττα για τον Ερυθρό Αστέρα στις γυναίκες
12:47 Η «Παρέλαση» ανοίγει διάλογο με την Ιστορία στο Θέατρο Λιθογραφείον της Πάτρας
12:45 Κούβα: Στο σκοτάδι 10 εκατομμύρια κάτοικοι λόγω μπλακ-άουτ, δείτε για ποιο λόγο ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
