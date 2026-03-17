Απεργιακό διήμερο στην Υγεία: Στους δρόμους γιατροί και νοσηλευτές στις 18 και 19 Μαρτίου

Σε τροχιά διήμερων κινητοποιήσεων μπαίνει η δημόσια Υγεία, με γιατρούς και εργαζόμενους στα νοσοκομεία να προχωρούν σε απεργιακές δράσεις στις 18 και 19 Μαρτίου, διεκδικώντας λύσεις σε οικονομικά και θεσμικά ζητήματα που, όπως υποστηρίζουν, πιέζουν ασφυκτικά το ΕΣΥ.

Η πρώτη κινητοποίηση αφορά τους νοσοκομειακούς γιατρούς, καθώς η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για την Τετάρτη 18 Μαρτίου. Στο πλαίσιο της δράσης, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στο υπουργείο Υγείας, ενώ η ΟΕΝΓΕ θέτει στο επίκεντρο το ιατρικό μισθολόγιο, τις μόνιμες προσλήψεις και τα εργασιακά ωράρια.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία κάνει λόγο για κλιμάκωση του αγώνα, ζητώντας ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, αλλά και συνθήκες εργασίας που να επιτρέπουν, όπως επισημαίνει, ανθρώπινα ωράρια για το ιατρικό προσωπικό.

Τη σκυτάλη των κινητοποιήσεων παίρνουν μία ημέρα αργότερα οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Η ΠΟΕΔΗΝ έχει προκηρύξει για την Πέμπτη 19 Μαρτίου 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία, με στάση εργασίας στην Αττική από τις 8:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι και 24ωρη απεργία στην περιφέρεια. Για τις 9:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί πανελλαδική συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας και στη συνέχεια πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών.

Οι δύο κινητοποιήσεις αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη πίεση που καταγράφεται στον χώρο της δημόσιας Υγείας, με γιατρούς και νοσηλευτές να ζητούν ενίσχυση του συστήματος τόσο σε επίπεδο αποδοχών όσο και σε επίπεδο στελέχωσης και θεσμικής θωράκισης. Το βασικό μήνυμα που εκπέμπουν οι ομοσπονδίες είναι ότι χωρίς παρεμβάσεις στο προσωπικό και στις συνθήκες λειτουργίας των νοσοκομείων, τα προβλήματα θα οξύνονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



