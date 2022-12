Απεβίωσε η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Vivienne Westwood

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών η θρυλική Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας Vivienne Westwood, ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποί της.

«Απεβίωσε σήμερα, εν ειρήνη και περιστοιχισμένη από μέλη της οικογένειάς της στο Κλάφαμ του νότιου Λονδίνου. Ο κόσμος χρειάζεται ανθρώπους σαν την Βίβιαν για μια αλλαγή προς το καλύτερο», αναφέρει η ανάρτηση.

29th December 2022.

Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.

The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV

