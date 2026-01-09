Απεβίωσε ο Χρήστος Πολίτης, η καλλιτεχνική πορεία και ο ρόλος που τον σημάδεψε

Ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης, ο άνθρωπος που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη μικρή οθόνη μέσα από τον θρυλικό ρόλο του «Γιάγκου Δράκου» στη σειρά «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης, γράφοντας: «Ο Χρήστος Πολίτης δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας… 1942 – 2026», συνοδεύοντας το μήνυμα με το τραγούδι My Way του Φρανκ Σινάτρα.

Η είδηση του θανάτου του βύθισε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς έφυγε από τη ζωή ένας ηθοποιός που συνδέθηκε με μερικές από τις πιο λαμπρές στιγμές του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Ποιος ήταν ο Χρήστος Πολίτης

Ο Χρήστος Πολίτης, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Χρήστος Πιατουλάκης, γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 27 Δεκεμβρίου 1942 και έγινε γνωστός καλλιτεχνικά με το ψευδώνυμο που κράτησε σε όλη του τη διαδρομή. Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου το 1965, ξεκίνησε την καριέρα του στον θίασο του Γιάννη Φέρτη και της Ξένιας Καλογεροπούλου με το έργο Δέκα μικροί νέγροι τη σεζόν 1965-1966. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς ανθρώπους του θεάτρου, όπως η Τιτίκα Νικηφοράκη και ο Νίκος Χατζίσκος, σε παραστάσεις όπως Πολύ κακό για το τίποτα και Τσάι και συμπάθεια.

Στην πορεία, ο Πολίτης συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο και με το θέατρο του Κώστα Μουσούρη, όπου συμμετείχε σε αρχαίες τραγωδίες όπως οι Χοηφόροι – Ευμενίδες του Αισχύλου και ο Ιππόλυτος του Ευριπίδη. Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του Απλού Θεάτρου (1974-1990), ενός σχήματος που στόχευε στη θεατρική αποκέντρωση και στη γνωριμία του κοινού με σπουδαίους ξένους και Έλληνες συγγραφείς, όπως οι Άρθουρ Μίλερ, Τενεσί Ουίλιαμς, Ο. Γκόλντσμιθ και Λούλα Αναγνωστάκη. Το Απλό Θέατρο υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικά εγχειρήματα της καριέρας του, καθώς μέσα από αυτό ο Χρήστος Πολίτης συνέδεσε την παρουσία του με την προώθηση σύγχρονων θεατρικών έργων στο ελληνικό κοινό.

Μετά τη διάλυση του Απλού Θεάτρου, το 1990, ο Πολίτης συνέχισε να συνεργάζεται με μεγάλες προσωπικότητες του χώρου, όπως η Αντιγόνη Βαλάκου, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Αλέξης Μινωτής και ο Αλέξης Σολομός, καθώς και με σημαντικούς θιάσους, όπως το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης και το Άρμα Θέσπιδος. Ξεχώρισε επίσης για τις συμμετοχές του σε παραστάσεις αρχαίου δράματος, ανάμεσά τους το Οιδίπους επί Κολωνώ το 1986 και η Αντιγόνη του Σοφοκλή το 1992. Η τελευταία θεατρική του παρουσία καταγράφηκε την περίοδο 1997-1998 στο έργο Το λιοντάρι του χειμώνα του Τζέιμς Γκόλντμαν.

Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο του το 1968 με μια μικρή συμμετοχή στην ταινία Λεωφόρος του μίσους του Νίκου Φώσκολου. Ένα χρόνο αργότερα πρωταγωνίστησε στην ταινία Άγιος Νεκτάριος: Ο προστάτης των φτωχών, ενώ το ίδιο έτος τιμήθηκε με το Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στο Κορίτσι του 17. Στη δεκαετία του 1970 συνεργάστηκε με τον παραγωγό Τζέιμς Πάρις, συμμετέχοντας σε αρκετές εμπορικές ταινίες, ενώ το 2022 επέστρεψε στον κινηματογράφο μετά από δεκαετίες με την ταινία Broadway του Χρήστου Μασσαλά.

Η τηλεοπτική του πορεία ξεκίνησε το 1973 με τη σειρά Τα δίχτυα του τρόμου, ενώ ακολούθησαν ρόλοι σε δημοφιλείς σειρές, όπως η Βασίλισσα Αμαλία (1975) δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, καθώς και η Αφροδίτη (1977) με τη Νόρα Βαλσάμη.

Ωστόσο, η μεγάλη του καθιέρωση ήρθε το 1991, όταν ενσάρκωσε τον Γιάγκο Δράκο στη σειρά Η Λάμψη του Νίκου Φώσκολου. Ο ρόλος αυτός τον έκανε σύμβολο της ελληνικής τηλεόρασης, καθώς για 14 ολόκληρα χρόνια, μέχρι το 2005, ο Πολίτης μπήκε στα σπίτια όλων των Ελλήνων, ενσαρκώνοντας τον πατριάρχη και μεγαλοεπιχειρηματία της φανταστικής εταιρείας Giant. Η Λάμψη, με τα 3.457 επεισόδια της, παραμένει μέχρι σήμερα η μακροβιότερη σειρά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

Πέρα από τη σκηνή και την οθόνη, ο Πολίτης είχε ενεργό ρόλο και στην εκπαίδευση, καθώς τη δεκαετία του 1990 υπήρξε καθηγητής στη Δραματική Σχολή Αθηνών του Γιώργου Θεοδοσιάδη. Ασχολήθηκε επίσης με την πολιτική, εκλεγόμενος νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών το 1998 με τον συνδυασμό του Θεόδωρου Κατριβάνου, ενώ νωρίτερα είχε συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Πολιτικής Άνοιξης στις εκλογές του 1996.

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας μια ήσυχη ζωή, μακριά από τα μέσα και τις κάμερες. Η πορεία του όμως, τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση, έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική πολιτιστική ιστορία. Ο Χρήστος Πολίτης έζησε, εργάστηκε και δημιούργησε με πάθος, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που θα θυμίζει για πάντα τον σπουδαίο καλλιτέχνη που υπήρξε.

Το «αντίο» της Κάτιας Δανδουλάκη

Η ηθοποιός Κάτια Δανδουλάκη, με την οποία έγραψαν ιστορία τόσο στον ελληνικό κινηματογράφο όσο και στο τηλεοπτικό… έπος του Νίκου Φώσκολου «Η Λάμψη», αποχαιρέτησε τον Χρήστο Πολίτη με μια φωτογραφία από το εξώφυλλο του περιοδικού «Ρομάντζο» το 1972 με αφορμή την ταινία «Σουλιώτες» που είχαν πρωταγωνιστήσει αμφότεροι

