Απεβίωσε ο παραγωγός γνωστών ταινιών Αλμπερτ Ράντι

Ο Άλμπερτ Σ. Ράντι ,γνωστός παραγωγός ταινιών και σεναριογράφος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών το Σάββατο 24/5/2024

Ο Ράντι πέθανε «ειρηνικά» το Σάββατο στο ιατρικό κέντρο UCLA, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο, που πρόσθεσε ότι ανάμεσα στα τελευταία του λόγια ήταν: «Το παιχνίδι τελείωσε, αλλά κερδίσαμε το παιχνίδι».

Ανάμεσα στις δεκάδες ταινίες που υπήρξε παραγωγός ανήκουν οι διάσημες ταινίες που του χάρισαν και Όσκαρ Ο Νονός και το Million Dollar Baby, όπως επίσης το Cannonball Run II και το Megaforce, υποψήφια για τα βραβεία Χρυσά Βατόμουρα για τη χειρότερη ταινία της χρονιάς.

Ο Καναδός είχε έναν συνδυασμό επιτυχιών όπως το The Longest Yard, για το οποίο ήταν παραγωγός και δημιουργός της ιστορίας, και αποτυχιών όπως το θρίλερ του Arnold Schwarzenegger Sabotage. Συνεργάστηκε συχνά με τον Burt Reynolds, ξεκινώντας με το The Longest Yard και συνεχίζοντας με τις δύο κωμωδίες Cannonball Run και το Cloud Nine. Εκτός από το Hogan’s Heroes, οι τηλεοπτικές του πιστώσεις περιλαμβάνουν τις ταινίες Married to a Stranger και Running Mates.

Ο Ράντι ήταν παντρεμένος με τη Γουάντα ΜακΝτάνιελ, μια διευθύντρια πωλήσεων και σύνδεσμος για τον Giorgio Armani που βοήθησε να γίνει το εμπορικό σήμα πανταχού παρόν στο Χόλιγουντ, είτε σε ταινίες είτε σε προωθητικές εκδηλώσεις. Είχαν δύο παιδιά.

Γεννημένος στο Μόντρεαλ το 1930, ο Άλμπερτ Στότλαντ Ράντι μετακόμισε στις ΗΠΑ ως παιδί και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη. Αφού αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, δούλευε ως αρχιτέκτονας όταν γνώρισε τον τηλεοπτικό ηθοποιό Μπερνάρντ Φέιν στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Ο Ράντι είχε κουραστεί από την καριέρα του, και αυτός και ο Φέιν αποφάσισαν να αναπτύξουν μια τηλεοπτική σειρά, παρόλο που κανένας από τους δύο δεν είχε γράψει ποτέ.

