Απήγαγαν και σκότωσαν τον λάθος άνθρωπο: Το θρίλερ με τον 85χρονο που συγκλονίζει την Αυστραλία

Τραγική κατάληξη φαίνεται να είχε η υπόθεση απαγωγής του 85χρονου Κρις Μπαγκσαριάν στην Αυστραλία, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων λειψάνων το πρωί της Τρίτης (24/02/2026) κοντά σε γήπεδο γκολφ στο Πιτ Τάουν, στα περίχωρα του Σίδνεϊ. Οι αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να ανήκουν στον ηλικιωμένο, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία ταυτοποίησης.

Ο Μπαγκσαριάν, χήρος και παππούς, είχε απαχθεί βίαια από το σπίτι του στο Νορθ Ράιντ λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα της 13ης Φεβρουαρίου. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ομάδα κουκουλοφόρων να τον εξαναγκάζει να επιβιβαστεί σε SUV και να απομακρύνεται από την περιοχή.

Οι αρχές θεωρούν πολύ πιθανό το ενδεχόμενο λανθασμένης ταυτότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, πραγματικός στόχος των δραστών φέρεται να ήταν άνδρας με διασυνδέσεις στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος ή συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς καμία σχέση με τον ηλικιωμένο.

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής Andrew Marks δήλωσε πως υπάρχει έντονη οργή για το γεγονός ότι ένας αθώος άνθρωπος φαίνεται να βρέθηκε στο επίκεντρο μιας εγκληματικής ενέργειας που πιθανότατα δεν τον αφορούσε.

Το χρονικό της απαγωγής

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς τα ξημερώματα, όταν σκουρόχρωμο όχημα σταμάτησε σε ήσυχη κατοικημένη περιοχή. Άνδρες βγήκαν από το αυτοκίνητο, εισέβαλαν στο σπίτι και λίγο αργότερα αποχώρησαν μεταφέροντας έναν άνδρα που αντιστεκόταν.

Περίπου 36 ώρες αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε επισήμως ότι θύμα της απαγωγής ήταν ο Μπαγκσαριάν, απευθύνοντας εκκλήσεις για την ασφαλή επιστροφή του. Τόνισε μάλιστα πως δεν υπήρχε καμία ένδειξη σύνδεσης του ίδιου ή της οικογένειάς του με εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι αρχές είχαν δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία του ηλικιωμένου, υπογραμμίζοντας ότι λάμβανε καθημερινή φαρμακευτική αγωγή και ζητώντας την απελευθέρωσή του. Η οικογένειά του είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση «εφιάλτη».

Εξελίξεις στην έρευνα

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών δεν υπήρξε επίσημο αίτημα λύτρων, ωστόσο στον υπόκοσμο του Σίδνεϊ κυκλοφόρησαν μηνύματα και βίντεο που φέρονται να έδειχναν τον 85χρονο τραυματισμένο, ακόμη με τις πιτζάμες του. Παράλληλα, εμφανίστηκε απαίτηση για λύτρα ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας, η οποία απευθυνόταν σε άλλο πρόσωπο που στο παρελθόν κατοικούσε κοντά στο σπίτι του θύματος.

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε και ο εντοπισμός δύο καμένων αυτοκινήτων σε προάστιο του Σίδνεϊ. Σε ένα από αυτά βρέθηκαν ίχνη αίματος που συνδέθηκαν τόσο με τον ηλικιωμένο όσο και με εγκαταλελειμμένο ακίνητο, όπου πραγματοποιήθηκε αστυνομική έφοδος.

Ο εντοπισμός των λειψάνων στο Πιτ Τάουν εντείνει πλέον τους φόβους για το χειρότερο σενάριο. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα ρίξουν φως στην ταυτότητα της σορού και στα ακριβή αίτια θανάτου.

