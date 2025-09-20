Απίστευτη απάτη: Έδωσε 180.000 ευρώ σε «υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ» τυλιγμένα σε… αλουμινόχαρτο

Με μια καλοστημένη τηλεφωνική απάτη, επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν 180.000 ευρώ από ανυποψίαστο πολίτη, ο οποίος πίστεψε το σενάριο περί «διαρροής» στο σπίτι του.

Απίστευτη απάτη: Έδωσε 180.000 ευρώ σε «υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ» τυλιγμένα σε... αλουμινόχαρτο
20 Σεπ. 2025 12:13
Pelop News

Την απώλεια 180.000 ευρώ κατήγγειλε πολίτης, ο οποίος έπεσε θύμα τηλεφωνικής εξαπάτησης από αγνώστους που προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες τον έπεισαν ότι υπήρχε «πρόβλημα διαρροής» στο οίκημα που διέμενε και του ζήτησαν να τοποθετήσει τα χρήματά του σε ένα αλουμινόχαρτο και να τα αφήσει στην είσοδο της οικοδομής, ώστε να προχωρήσουν – δήθεν – σε εργασίες αποκατάστασης.

Ο ανυποψίαστος πολίτης ακολούθησε τις οδηγίες τους, αφήνοντας το μεγάλο χρηματικό ποσό στο σημείο. Λίγη ώρα αργότερα, διαπίστωσε πως τα χρήματα είχαν κάνει «φτερά».

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αστυνομικές Αρχές την Παρασκευή, με τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
