Απίστευτη εκτέλεση πέναλτι με... κωλοτούμπα στη Ρωσία ΒΙΝΤΕΟ

Τον λένε Νορίκ Αβνταλιάν και αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ρωσίας. Τον γνωρίζεται; Μάλλον όχι, αλλά ήρθε η ώρα να τον μάθετε.

Ο 26χρονος Ρώσος πέτυχε ένα μοναδικό γκολ από τα έντεκα βήματα με κωλοτούμπα.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως το έχει κάνει ξανά. Ίσως μελλοντικά το όνομα του να δοθεί και αυτό σε εκτελέσεις πέναλτι, όπως του Πανένκα. Για να συμβεί κάτι τέτοιο βέβαια, πρέπει να βρεθεί κάποιος εξίσου τολμηρός με αυτόν.

💥 WOW. Norik Avdalyan scored a penalty in the Medialeague match against the GOATS team, making a somersault.

Norik already scored like this back in 2018 in one of the amateur leagues. Then his goal became viral, and now the Armenian repeated the famous somersault again. pic.twitter.com/eWH7W9yV4G

