Απίστευτο: Επιβάτης γρονθοκόπησε οδηγό λεωφορείου, του έσπασε τη γνάθο

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/9) στην Αθήνα, όταν ένας επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό αστικού λεωφορείου.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο επιβάτης, λίγο πριν κατέβει στη στάση, πλησίασε τον οδηγό και άρχισε να τον χτυπά χωρίς προφανή λόγο. Ο οδηγός δέχτηκε δυνατές γροθιές και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς υπέστη κάταγμα στη κάτω γνάθο.

