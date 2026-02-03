Απίστευτο και όμως αληθινό, τερματοφύλακας στη Βραζιλία ζήτησε τάιμ άουτ για να πάει τουαλέτα! ΒΙΝΤΕΟ

Οι οπαδοί κοιτούσαν απορημένοι, το ίδιο και κάποιοι παίκτες εντός αγωνιστικό χώρου με τον ρέφερι να εξηγεί τι ακριβώς είχε συμβεί και τον 38χρονο γκολκίπερ να επανεμφανίζεται μετά από τέσσερα λεπτά

Απίστευτο και όμως αληθινό, τερματοφύλακας στη Βραζιλία ζήτησε τάιμ άουτ για να πάει τουαλέτα! ΒΙΝΤΕΟ
03 Φεβ. 2026 23:57
Pelop News

Μπορεί στον κόσμο του τένις το toilet break είναι κάτι πολύ συνηθισμένο… Ειδικά όταν κάποιοι αγώνες εξελίσσονται σε… μαραθώνιους, είναι απολύτως λογικό οι αθλητές κάποια στιγμή να χρειαστεί να βρεθούν στην τουαλέτα.

Μάλιστα ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, έκαναν πολύ συχνά χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος κατά τη διάρκεια των αγώνων τους και είχαν βρεθεί στο στόχαστρο όλων καθώς κάποιες φορές καθυστερούσαν υπερβολικά να επιστρέψουν…

Όμως στο ποδόσφαιρο το toilet break είναι κάτι που δεν συναντάμε συχνά, με τον παλαίμαχο Γερμανό τερματοφύλακα Γενς Λέμαν το 2009 σε αγώνα της Στουτγάρδης για το Champions League να πηγαίνει στις διαφημιστικές πινακίδες που βρισκόταν πίσω από την εστία του για να… ξαλαφρώσει.

Ωστόσο, στη Βραζιλία και πιο συγκεκριμένα στην αναμέτρηση Μπέτιμ – Κρουζέιρο για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Μινέιρο, καταγράφηκε ίσως το πρώτο επίσημο toilet break στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Στο 48ο λεπτό, λίγο μετά την έναρξη του Β’ ημιχρόνου, κι ενώ οι γηπεδούχοι είχαν κερδίσει φάουλ σε καλή θέση, ο τερματοφύλακας της Κρουζέιρο Ράμος Κάσιο, ζήτησε από τον διαιτητή να διακόψει τον αγώνα κι αφού πήρε το οκ έφυγε τρέχοντας για τα αποδυτήρια.

Οι οπαδοί κοιτούσαν απορημένοι, το ίδιο και κάποιοι παίκτες εντός αγωνιστικό χώρου με τον ρέφερι να εξηγεί τι ακριβώς είχε συμβεί και τον 38χρονο γκολκίπερ να επανεμφανίζεται μετά από τέσσερα λεπτά. Οι οπαδοί της Μπέτιμ άρχισαν να φωνάζουν ειρωνικά το όνομα του με τον Κάσιο να χαμογελά, αλλά κυρίως να… χαμογελά στο τέλος του αγώνα καθώς η ομάδα του με γκολ στο 90’+10′ πήρε τη νίκη με 1-0.

