Από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση ο θάνατος της 28χρονης εγκύου

Τελικά από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση που της χορηγήθηκε είναι σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση η αιτία που οδήγησε στον θάνατο μια γυναίκα μόλις 28 ετών που βρισκόταν στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της. Η κοπέλα εισήχθη στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου Άρτας με πόνους και αιμορραγία.

Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγο μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο

Μάλιστα, ήταν η μόνη νοσηλευόμενη στη συγκεκριμένη κλινική του νοσοκομείου της Άρτας. Εκεί της χορηγήθηκε αγωγή με αντιβίωση. Μέσα σε ελάχιστες ώρες η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος έχοντας υποστεί αλλεργικό σοκ. Η 28χρονη γυναίκα, όπως είπε στο Mega ο πρόεδρος των εργαζομένων στα νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε ένα παιδάκι μόλις 2 ετών.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι γιατροί για ένα 24ωρο έδωσαν τεράστια μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, όμως η γυναίκα κατέληξε, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία.

Το κλίμα στο Νοσοκομείο είναι εξαιρετικά βαρύ ενώ διατάχθηκε να διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια θανάτου της 28χρονης. Το βασικό ερώτημα είναι αν η κοπέλα γνώριζε ότι ήταν αλλεργική, αν ρωτήθηκε σχετικά.

