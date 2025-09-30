Από λάθος ενημέρωση φοιτητής αυτοκτόνησε!

Στη Γλασκόβη φοιτητής αυτοκτόνησε μετά από λανθασμένη ενημέρωση από το πανεπιστήμιό του ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να αποφοιτήσει, γεγονός που αποδείχθηκε λάθος.

Ο 23χρονος Έιθαν Σκοτ Μπράουν επρόκειτο να αποφοιτήσει τον Δεκέμβριο του 2024, αφού σπούδασε γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης.

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο, το Πανεπιστήμιο τον ενημέρωσε ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να αποφοιτήσει, καθώς δεν είχε λάβει βαθμό σε ένα από τα μαθήματά του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η οικογένεια αναφέρει ότι αυτό οδήγησε τον Έιθαν να αυτοκτονήσει στις 13 Δεκεμβρίου 2024, την ημέρα που θα αποφοιτούσε από το πανεπιστήμιο. Τον 23χρονο εντόπισε νεκρό στο δωμάτιό του η μητέρα του, Τρέισι.

Αφού η Τρέισι ζήτησε εξηγήσεις από το πανεπιστήμιο, αποκαλύφθηκε ότι ο Έιθαν είχε, στην πραγματικότητα, λάβει λάθος βαθμό για το μάθημα που είχε χάσει λόγω ενός σφάλματος ενώ θα έπρεπε να είχε αποφοιτήσει με άριστα.

Η οικογένειά του ισχυρίζεται ότι το σφάλμα δεν εντοπίστηκε από το προσωπικό του πανεπιστημίου και το κατηγορεί για «αποτυχία», ζητώντας απαντήσεις και ρωτώντας αν έχει δοθεί λανθασμένα η πληροφορία και σε άλλους φοιτητές πως απέτυχαν να αποφοιτήσουν.

«Τραγικό λάθος»

Το πανεπιστήμιο παραδέχτηκε ότι έγινε ένα «τραγικό λάθος» σχετικά με τους βαθμούς του Έιθαν και εξέφρασε τα βαθιά του συλλυπητήρια, αλλά δήλωσε ότι ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο γραφείο του δικηγόρου της οικογένειας στη Γλασκώβη την Τρίτη, η μητέρα του Έιθαν είπε: «Ο γιος μου ήταν πολύ χαρούμενος που έγινε δεκτός για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης. Εμείς, ως οικογένεια, ήμασταν πολύ χαρούμενοι για αυτόν. Ήταν ένας ευγενικός, στοργικός νεαρός που ήταν πολύ αγαπητός. Γι’ αυτό μου ραγίζει την καρδιά να συνειδητοποιώ τώρα την ψυχική οδύνη που πρέπει να προκάλεσε αυτό το πανεπιστήμιο στον γιο μου. Ο Έιθαν έφυγε από αυτόν τον κόσμο πιστεύοντας ότι είχε αποτύχει και ότι το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης είχε δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι ο Έιθαν είχε πετύχει να αποκτήσει πτυχίο με βαθμό 2:1, παρά το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο τον ενημέρωνε επανειλημμένα ότι είχε αποτύχει».

«Τον απογοήτευσαν… Ο γιος μου απογοητεύτηκε από το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δεν εκπλήρωσε το καθήκον του να τον φροντίσει, με αποτέλεσμα η οικογένειά μου να στερηθεί την παρουσία του Ειθαν. Ζητούμε δικαιοσύνη για τον Έιθαν, με την ελπίδα ότι άλλοι μαθητές και οι οικογένειές τους δεν θα χρειαστεί να βιώσουν τον πόνο που εγώ και η οικογένειά μου θα πρέπει να ζούμε για πάντα», ανέφερε η Τρέισι.

Ο δικηγόρος της οικογένειας εξέφρασε «σοβαρές ανησυχίες» σχετικά με την υποστήριξη που προσφέρει το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης στους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Η οικογένεια είναι επίσης πρόθυμη να μάθει τι θα κάνει η σκωτσέζικη κυβέρνηση για να διασφαλίσει ότι τα πανεπιστήμια συμμορφώνονται με το καθήκον τους να φροντίζουν τους φοιτητές.

Το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Ο Έιθαν Μπράουν ήταν τελειόφοιτος στη Γεωγραφία, ο οποίος επρόκειτο να ολοκληρώσει τις σπουδές του το καλοκαίρι του 2024. Το πανεπιστήμιο τον ενημέρωσε λανθασμένα ότι δεν είχε τους βαθμούς για να αποφοιτήσει. (…) Μετά από έρευνα, το πανεπιστήμιο εντόπισε το λάθος και ανέθεσε σε έναν πρόσφατα συνταξιοδοτημένο ανώτερο καθηγητή την εκπόνηση εσωτερικής έκθεσης. Η έκθεση κοινοποιήθηκε στην οικογένεια του Έιθαν μετά την ολοκλήρωσή της».

