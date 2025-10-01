«Από μικρό παιδί ψάχνει για λίρες», ποινική δίωξη στον 77χρονο για την αυτοσχέδια σήραγγα στη Λάρισα

Για παράβαση του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων είναι η δίωξη που ασκήθηκε στον 77χρονο για την αυτοσχέδια σήραγγα στους Γόννους Λάρισας. Υπενθυμίζεται πως μέσα στην σπηλιά, εξέπνευσε ο 53χρονος Θανάσης Νεοχωρίτης που είχε εγκλωβιστεί για πολλές ώρες.

Ο 77χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή όπου και αναμένεται να πάρει προθεσμία. Η αρχαιολογική υπηρεσία έκανε αυτοψία στο σημείο της ανασκαφής και δεν βρήκε κάποια αρχαιότητα, ωστόσο ολόκληρος ο Όλυμπος θεωρείται αρχαιολογικός χώρος.

Ο 77χρονος «υποστηρίζει ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει ένα συγκεκριμένο θέμα από μικρό παιδί, ψάχνει για λίρες, μόνο για λίρες», είπε ο δικηγόρος του. «Ψάχνανε γιατί εκεί υπάρχει μια πληροφορία, ένας θρύλος και νομίζουν όλοι ότι θα γίνουν πλούσιοι», συμπλήρωσε.

«Το λαγούμι δεν το έκαναν αυτοί. Από πληροφορίες που έχω, σε αυτό το λαγούμι έχουν έρθει άλλες 10-15 “ομάδες” να ψάξουν, ο πρώτος έσκαβε πέντε μέτρα, ο άλλος άλλα πέντε, άλλα πέντε, άλλα πέντε, μέχρι να βρουν τις λίρες», ανέφερε.

«Προφανώς επειδή πρόκειται για ερασιτέχνες, δεν είχαν τα κατάλληλα μέσα, δεν γνώριζαν τι πρέπει να κάνουν», σημείωσε.

Τον 53χρονο που είχε εγκλωβιστεί στην σπηλιά και άφησε την τελευταία του πνοή, «δεν τον έβγαλε η ΕΜΑΚ, ο ίδιος τον έβγαλε έξω. Παρέμεινε εκεί, οι άλλοι έφυγαν και αναζητούνται. Κάλεσε την ΕΛΑΣ εν γνώση του ότι ήταν κάτι παράνομο, παραδόθηκε στις Αρχές, έβγαλε ζωντανό τον θανόντα αλλά δυστυχώς κατέληξε».

«Τα όργανα και τα εργαλεία που είχαν δεν παραπέμπουν σε οργανωμένη επιχείρηση», είπε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος και δήλωσε πως ψάχνανε για λίρες «γύρω στους 3-4 μήνες».

Οι τοξικολογικές θα ρίξουν φως στα αιτία θανάτου του 53χρονου

Φως στα αίτια του θανάτου του 53χρονου Θανάση Νεοχωρίτη ο οποίος εγκλωβίστηκε για ώρες μέσα στην σπηλιά στους Γόννους, προσπαθούν να ρίξουν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ιατροδικαστική εξέταση δεν προσδιόρισε τα αίτια θανάτου παρά το γεγονός ότι ο νεκρός είχε σπασμένα πλευρά και ρήξη σπλήνας. Απαντήσεις αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν καθώς ερευνάται αν μέσα στην αυτοσχέδια σήραγγα υπήρχε μηχάνημα που προκαλούσε αναθυμιάσεις.

Οι συγχωριανοί του στον Πτελεό λένε πως τον γνώριζαν αλλά δεν ήξεραν πως το τελευταίο διάστημα έψαχνε για λίρες στην περιοχή των Γόννων.

