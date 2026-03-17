Από οικοδόμος ο Ίγκορ Τιάγκο κλήθηκε στην εθνική Βραζιλίας και έκανε την μάνα του να βάλει τα κλάματα! ΒΙΝΤΕΟ

Ο επιθετικός της Μπρέντφορντ, Ίγκορ Τιάγκο, που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στην Premier League κλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Εθνική Βραζιλίας από τον Κάρλο Αντσελότι.

Ο 24χρονος θα φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της «Σελεσάο» στα φιλικά ματς με την Γαλλία και την Κροατία.

Μάλιστα τον γύρο του διαδικτύου έκανε το βίντεο με τη μητέρα του να βλέπει την ανακοίνωση του ονόματός του από τον Ιταλό προπονητή και να ξεσπά σε κλάματα μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας του Βραζιλιάνου.

Τα επιτεύγματα του Τιάγκο παίρνουν ακόμα μεγαλύτερη διάσταση αν υπολογίσει κανείς ότι σε μία τρυφερή ηλικία, όπως τα 13 χρόνια, έχασε τον πατέρα του και αναγκάστηκε να δουλέψει ως οικοδόμος, ενώ παράλληλα μοίραζε και διαφημιστικά φυλλάδια.

Ο Ιγκόρ έχει σπάει κάθε ρεκόρ στην Premier League. Αρχικά έχει γίνει ο κορυφαίος Βραζιλιάνος σκόρερ σε μία σεζόν, καθώς τη φετινή έχει πετύχει 19 γκολ και είναι πίσω μόνο από τον Χάαλαντ.

