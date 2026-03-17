Από οικοδόμος ο Ίγκορ Τιάγκο κλήθηκε στην εθνική Βραζιλίας και έκανε την μάνα του να βάλει τα κλάματα! ΒΙΝΤΕΟ

Ο 24χρονος άσος θα φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της «Σελεσάο» στα φιλικά ματς με την Γαλλία και την Κροατία

17 Μαρ. 2026 18:08
Pelop News

Ο επιθετικός της Μπρέντφορντ, Ίγκορ Τιάγκο, που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στην Premier League κλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Εθνική Βραζιλίας από τον Κάρλο Αντσελότι.

Αντίπαλος της Ελλάδας με την Ουγγαρία ο επιθετικός της ΑΕΚ Μπαρνάμπας Βάργκα

Ο 24χρονος θα φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της «Σελεσάο» στα φιλικά ματς με την Γαλλία και την Κροατία.

Μάλιστα τον γύρο του διαδικτύου έκανε το βίντεο με τη μητέρα του να βλέπει την ανακοίνωση του ονόματός του από τον Ιταλό προπονητή και να ξεσπά σε κλάματα μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας του Βραζιλιάνου.

Τα επιτεύγματα του Τιάγκο παίρνουν ακόμα μεγαλύτερη διάσταση αν υπολογίσει κανείς ότι σε μία τρυφερή ηλικία, όπως τα 13 χρόνια, έχασε τον πατέρα του και αναγκάστηκε να δουλέψει ως οικοδόμος, ενώ παράλληλα μοίραζε και διαφημιστικά φυλλάδια.

Ο Ιγκόρ έχει σπάει κάθε ρεκόρ στην Premier League. Αρχικά έχει γίνει ο κορυφαίος Βραζιλιάνος σκόρερ σε μία σεζόν, καθώς τη φετινή έχει πετύχει 19 γκολ και είναι πίσω μόνο από τον Χάαλαντ.

 

