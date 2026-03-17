Αντίπαλος της Ελλάδας με την Ουγγαρία ο επιθετικός της ΑΕΚ Μπαρνάμπας Βάργκα

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα είναι μεταξύ των 25 κληθέντων του προπονητής της εθνικής ομάδας της Ουγγαρίας, Μάρκο Ρόσι, για τους φιλικούς αγώνες κόντρα σε Σλοβενία (28.03.2026) και την εθνική Ελλάδας (31.03.2026) στην Puskás Arena.

Θυμίζουμε ότι ο επιθετικός της ΑΕΚ αποτελεί μόνιμη επιλογή για την εθνική Ουγγαρίας, έχοντας μέχρι τώρα 28 συμμετοχές και 13 γκολ. Την ίδια στιγμή, ο Ιταλός προπονητής κάλεσε τρεις πιθανούς πρωτοεμφανιζόμενους στην ομάδα του- Μαρκ Τσίνγκερ, Τάμας Σιτς και Άρον Γιακομπισβίλι-, ενώ αρκετά πρώην μέλη της ομάδας θα επιστρέψουν μετά από ποικίλα χρονικά διαστήματα απουσίας από τη διεθνή σκηνή.

Οι κληθέντες:

Τερματοφύλακες: Πέτερ Σάπανος (Πούσκας Ακαντέμια), Μπάλαζ Τοτ (Μπλάκμπερν), Άρον Γιαακομπισβίλι (ΦΚ Ανδόρα)

Αμυντικοί: Μποτόντ Μπάλογκ (Κοτσαέλισπορ), Μπεντεγκούζ Μπόλα (Ραπίντ Βιέννης), Μάρκ Τσίνγκερ (ΕΤΟ ΦΚ), Μάρτον Ντάρνταϊ (Χέρτα Βερολίνου), Μίλος Κέρκεζ (Λίβερπουλ), Λοΐκ Νεγκό (Χάβρη), Γουίλι Όρμπαν (Λειψία), Ατίλα Όσβατ (Φερεντσβάρος), Κορνέλ Σουτς (Βοϊβοντίνα)

Μέσοι: Πέτερ Μπαράτ (Σίγμα Όλομουτς), Άντρας Σέφερ (Ουνιόν Βερολίνου), Κάλαμ Στάιλς (Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον), Ντόμινικ Σόμποσλαϊ (Λίβερπουλ), Τάμας Σουτς (Ντεμπρέτσεν), Άλεξ Τοτ (Μπόρνμουθ), Μίλαν Βιτάλις (ΕΤΟ ΦΚ)

Επιθετικοί: Ντονάτ Μπαράνι (Ντεμπρέτσεν), Νταμίρ Ρέντζιτς (RB Σάλτσμπουργκ), Ντάνιελ Λούκατς (Πούσκας Ακαντέμια), Ρόλαντ Σάλαϊ (Γαλατασαράι), Σάμπολτς Σεν (ΕΤΟ ΦΚ), Μπαρνάμπας Βάργκα (ΑΕΚ)

