Αντίπαλος της Ελλάδας με την Ουγγαρία ο επιθετικός της ΑΕΚ Μπαρνάμπας Βάργκα

Αποτελεί μόνιμη επιλογή για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του έχοντας μέχρι τώρα 28 συμμετοχές και 13 γκολ

17 Μαρ. 2026 17:05
Pelop News

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα είναι μεταξύ των 25 κληθέντων του προπονητής της εθνικής ομάδας της Ουγγαρίας, Μάρκο Ρόσι, για τους φιλικούς αγώνες κόντρα σε Σλοβενία (28.03.2026) και την εθνική Ελλάδας (31.03.2026) στην Puskás Arena.

Οι γυναίκες του ΝΟΠ αναμενόμενη ήττα από τον Ολυμπιακό

Θυμίζουμε ότι ο επιθετικός της ΑΕΚ αποτελεί μόνιμη επιλογή για την εθνική Ουγγαρίας, έχοντας μέχρι τώρα 28 συμμετοχές και 13 γκολ. Την ίδια στιγμή, ο Ιταλός προπονητής κάλεσε τρεις πιθανούς πρωτοεμφανιζόμενους στην ομάδα του- Μαρκ Τσίνγκερ, Τάμας Σιτς και Άρον Γιακομπισβίλι-, ενώ αρκετά πρώην μέλη της ομάδας θα επιστρέψουν μετά από ποικίλα χρονικά διαστήματα απουσίας από τη διεθνή σκηνή.

Οι κληθέντες:
Τερματοφύλακες: Πέτερ Σάπανος (Πούσκας Ακαντέμια), Μπάλαζ Τοτ (Μπλάκμπερν), Άρον Γιαακομπισβίλι (ΦΚ Ανδόρα)

Αμυντικοί: Μποτόντ Μπάλογκ (Κοτσαέλισπορ), Μπεντεγκούζ Μπόλα (Ραπίντ Βιέννης), Μάρκ Τσίνγκερ (ΕΤΟ ΦΚ), Μάρτον Ντάρνταϊ (Χέρτα Βερολίνου), Μίλος Κέρκεζ (Λίβερπουλ), Λοΐκ Νεγκό (Χάβρη), Γουίλι Όρμπαν (Λειψία), Ατίλα Όσβατ (Φερεντσβάρος), Κορνέλ Σουτς (Βοϊβοντίνα)

Μέσοι: Πέτερ Μπαράτ (Σίγμα Όλομουτς), Άντρας Σέφερ (Ουνιόν Βερολίνου), Κάλαμ Στάιλς (Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον), Ντόμινικ Σόμποσλαϊ (Λίβερπουλ), Τάμας Σουτς (Ντεμπρέτσεν), Άλεξ Τοτ (Μπόρνμουθ), Μίλαν Βιτάλις (ΕΤΟ ΦΚ)

Επιθετικοί: Ντονάτ Μπαράνι (Ντεμπρέτσεν), Νταμίρ Ρέντζιτς (RB Σάλτσμπουργκ), Ντάνιελ Λούκατς (Πούσκας Ακαντέμια), Ρόλαντ Σάλαϊ (Γαλατασαράι), Σάμπολτς Σεν (ΕΤΟ ΦΚ), Μπαρνάμπας Βάργκα (ΑΕΚ)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:10 Σκέντζος για νίκη με ΠΑΣ Ναυπάκτου: «Ο Αίολος Αγυιάς δεν τα παρατάει ποτέ»
17:08 Η μαρτυρία της Svetlana Pozhidaeva μετά τα αρχεία Επστάιν: «Με έλεγχε και με εκβίαζε για πάνω από 10 χρόνια»
17:08 Νίκος Μοίραλης για εκλογές ΠΑΣΟΚ: «Αμφίπλευρη διεύρυνση με ανοιχτές πόρτες»
17:05 Αντίπαλος της Ελλάδας με την Ουγγαρία ο επιθετικός της ΑΕΚ Μπαρνάμπας Βάργκα
16:58 Γιάννης Μαστρογεωργίου: «Όπλο μας το ελληνικό ταλέντο» – Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην «Π»
16:52 Η Ελλάδα στο επίκεντρο του γαλλικού ενδιαφέροντος στη μεγάλη τουριστική έκθεση του Παρισιού
16:48 Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας υπέγραψαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας
16:42 Πόσα ενοίκια χρειάζονται για να αγοράσεις σπίτι στην Αττική
16:40 Οι γυναίκες του ΝΟΠ αναμενόμενη ήττα από τον Ολυμπιακό
16:38 Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν στον βυθό τεχνητής λίμνης ξενοδοχείου
16:36 Ρήγμα στην κυβέρνηση Τραμπ: Ο Τζο Κεντ παραιτήθηκε καταγγέλλοντας πιέσεις του Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράν
16:30 Η γυναίκα της viral kiss cam των Coldplay σπάει τη σιωπή της και απαντά για όσα ακολούθησαν
16:30 Εκλογές συνέδρων ΠΑΣΟΚ: Ο κερδισμένος Ανδρουλάκης, η εσωστρέφεια και η προσέλευση
16:24 HMS Dragon: Το βρετανικό αντιτορπιλικό μπήκε στη Μεσόγειο με προορισμό την Κύπρο
16:16 Ερύμανθος: Ενα ακόμα έργο αγροτικής οδοποιίας – Ποιες περιοχές θα συνδεθούν
16:15 «Με σταμάτησαν με την κοιλιά τούρλα»: Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για το αλκοτέστ που της έκαναν
16:10 Νετανιάχου: Πιέζουμε το ιρανικό καθεστώς μέχρι να ανοίξει δρόμος ανατροπής
16:10 Νέοι κόμβοι  φωτεινής σηματοδότησης σε Αχαΐα και Ηλεία
16:04 Από το πρήξιμο στην αναφυλαξία: τι πρέπει να γνωρίζουμε μετά από τσίμπημα μέλισσας
16:00 Πάτρα: Πέθανε ο Γιάννης «Σταθάκος» – Ο μαγαζάτορας που τάισε πρώην Πρωθυπουργούς, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ