Οι γυναίκες του ΝΟΠ αναμενόμενη ήττα από τον Ολυμπιακό
Όπως ήταν αναμενόμενο η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ έχασε εντός έδρας με 17-7 από τον ισχυρό Ολυμπιακό για την 17η αγωνιστική της water polo.
Ο αγώνας έγινε σήμερα λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που έχει ο Ολυμπιακός το προσεχές Σάββατο 21/3 με αντίπαλο την Νουναουϊβάρος στην Ουγγαρία, για την 6η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League.
Στα του αγώνα, η ομάδα του Πειραιά πήρε προβάδισμα από το ξεκίνημα και έχρισε μια διάφορα απέναντι στα κορίτσια του ΝΟΠ.
Τέσσερα τέρματα σημείωσε η Ράντονιτς για τις γηπεδούχες, από τρία οι Μπίκου-Βασιλική Πλευρίτου για τις φιλοξενούμενες, που από 2-2 στο ξεκίνημα προηγήθηκαν 10-3 στο ημίχρονο. Η διαφορά έγινε διψήφια στα τελευταία λεπτά.
Τα οκτάλεπτα: 2-4, 1-6, 2-5, 2-2
ΝΟΠ (Κανελλόπουλος): Κ. Ζαφειρτάκη, Κροτό 1, Ράντοβνιοτς 4, Μοίραλη 1.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News