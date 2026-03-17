Οι γυναίκες του ΝΟΠ αναμενόμενη ήττα από τον Ολυμπιακό

Όπως ήταν αναμενόμενο η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ έχασε εντός έδρας με 17-7 από τον ισχυρό Ολυμπιακό για την 17η αγωνιστική της water polo.

Ο αγώνας έγινε σήμερα λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που έχει ο Ολυμπιακός το προσεχές Σάββατο 21/3 με αντίπαλο την Νουναουϊβάρος στην Ουγγαρία, για την 6η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Στα του αγώνα, η ομάδα του Πειραιά πήρε προβάδισμα από το ξεκίνημα και έχρισε μια διάφορα απέναντι στα κορίτσια του ΝΟΠ.

Τέσσερα τέρματα σημείωσε η Ράντονιτς για τις γηπεδούχες, από τρία οι Μπίκου-Βασιλική Πλευρίτου για τις φιλοξενούμενες, που από 2-2 στο ξεκίνημα προηγήθηκαν 10-3 στο ημίχρονο. Η διαφορά έγινε διψήφια στα τελευταία λεπτά.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 1-6, 2-5, 2-2

ΝΟΠ (Κανελλόπουλος): Κ. Ζαφειρτάκη, Κροτό 1, Ράντοβνιοτς 4, Μοίραλη 1.

