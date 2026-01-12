Από την αντιζηλία στον ξυλοδαρμό: Τέσσερις ανήλικοι κατηγορούμενοι για την επίθεση σε 14χρονη

Τρεις μήνες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό 14χρονης μαθήτριας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση των δραστών. Η υπόθεση αποδίδεται σε ερωτική αντιζηλία και οδηγείται πλέον στη Δικαιοσύνη.

12 Ιαν. 2026 11:22
Στην ταυτοποίηση τεσσάρων ανηλίκων που εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό 14χρονης μαθήτριας προχώρησε η αστυνομία, τρεις μήνες μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τρία κορίτσια ηλικίας 17, 13 και 12 ετών και έναν 16χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το επεισόδιο φέρεται να συνδέεται με λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Οι ανήλικοι προσέγγισαν τη 14χρονη και, μετά από λεκτικό διαπληκτισμό, τρεις από αυτούς της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, συνοδεύοντας την επίθεση με ύβρεις και απειλές.

Όπως προέκυψε, το τέταρτο άτομο της ομάδας κατέγραφε το περιστατικό με κινητό τηλέφωνο, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση του, καθώς η υπόθεση περιλαμβάνει και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της απλής σωματικής βλάβης, της απειλής, της εξύβρισης και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τις περαιτέρω ενέργειες.

