Από την αντιζηλία στον ξυλοδαρμό: Τέσσερις ανήλικοι κατηγορούμενοι για την επίθεση σε 14χρονη

Στην ταυτοποίηση τεσσάρων ανηλίκων που εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό 14χρονης μαθήτριας προχώρησε η αστυνομία, τρεις μήνες μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τρία κορίτσια ηλικίας 17, 13 και 12 ετών και έναν 16χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το επεισόδιο φέρεται να συνδέεται με λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Οι ανήλικοι προσέγγισαν τη 14χρονη και, μετά από λεκτικό διαπληκτισμό, τρεις από αυτούς της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, συνοδεύοντας την επίθεση με ύβρεις και απειλές.

Όπως προέκυψε, το τέταρτο άτομο της ομάδας κατέγραφε το περιστατικό με κινητό τηλέφωνο, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση του, καθώς η υπόθεση περιλαμβάνει και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της απλής σωματικής βλάβης, της απειλής, της εξύβρισης και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



