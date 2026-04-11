Από την Κέρκυρα ως τη Νάξο, η Πρώτη Ανάσταση σκόρπισε ρίγη σε όλη την Ελλάδα ΒΙΝΤΕΟ

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η Ελλάδα μπήκε στο αναστάσιμο κλίμα όχι με λόγια, αλλά με ήχους, κινήσεις και εικόνες που κουβαλούν αιώνες παράδοσης. Η Πρώτη Ανάσταση, αυτή η ξεχωριστή λειτουργική στιγμή που προαναγγέλλει τη μεγάλη νύχτα της Ανάστασης, τελέστηκε σε ολόκληρη τη χώρα με ιδιαίτερη ένταση, όμως σε ορισμένα σημεία πήρε ξανά τον χαρακτήρα που την κάνει κάθε χρόνο να ξεχωρίζει: σχεδόν εκρηκτική, βαθιά συμβολική και απόλυτα βιωματική.

Στην Κέρκυρα, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, γνωστό και ως Παναγία των Ξένων, το έθιμο του τεχνητού σεισμού επαναλήφθηκε λίγο μετά τις 6:30 το πρωί. Τα φώτα έσβησαν, οι πολυέλαιοι άρχισαν να κινούνται, τα στασίδια χτυπήθηκαν δυνατά και ο ναός γέμισε έναν βαρύ, επιβλητικό ήχο που αναπαριστά τον σεισμό της Πρώτης Ανάστασης. Λίγο αργότερα, τα φώτα άναψαν ξανά και τα βάγια σκορπίστηκαν στους πιστούς, σε μια από τις πιο δυνατές εικόνες του κερκυραϊκού Πάσχα. Στις 11:00 ακολουθεί και το καθιερωμένο σπάσιμο των μπότηδων, που παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πασχαλινά έθιμα της χώρας.





Εκκωφαντικός θόρυβος και παλιά έθιμα που επιμένουν

Αντίστοιχα έντονη ήταν η εικόνα και στη Ζάκυνθο, όπου η Πρώτη Ανάσταση, η λεγόμενη «Γκλόρια», συνοδεύτηκε και φέτος από δυνατό μεταλλικό θόρυβο. Νεαροί χτύπησαν βαρέλια, ντεπόζιτα, τενεκέδες και άλλα μεταλλικά αντικείμενα, διατηρώντας ένα έθιμο που έχει αλλάξει μορφή με τα χρόνια, αλλά όχι ουσία. Το ζητούμενο παραμένει το ίδιο: να αποδοθεί με ήχο και ένταση η ταραχή της στιγμής, το σπάσιμο της σιωπής, η πρώτη μεγάλη ρωγμή πριν από το «Χριστός Ανέστη».





Στη Χίο, το βλέμμα στράφηκε ξανά στον «ιπτάμενο παπά» της Παναγίας Ευαγγελίστριας. Η Πρώτη Ανάσταση τελέστηκε μέσα σε κλίμα κατάνυξης, όμως η στιγμή που ο ιερέας πετά τα βάγια με τον χαρακτηριστικό, σχεδόν θεατρικό τρόπο του, είναι αυτή που κάθε χρόνο κάνει την τελετή να ξεχωρίζει και να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού και βίντεο που διακινούνται παντού. Δεν είναι απλώς μια εικόνα εντυπωσιασμού. Είναι μια στιγμή που συμπυκνώνει όλο το αναστάσιμο ξέσπασμα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.





«Σείστηκε» και η Νάξος

Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν το κλίμα και στη Νάξο, όπου η Πρώτη Ανάσταση τελέστηκε με έντονο συμβολισμό στην Ιερά Μητρόπολη. Με το άκουσμα του «Ανάστα ο Θεός, κρίνον την γην», τα στασίδια χτυπήθηκαν με δύναμη, οι πολυέλαιοι κινήθηκαν ρυθμικά και ο ναός γέμισε από τον χαρακτηριστικό βόμβο που συνοδεύει αυτή τη μοναδική στιγμή. Η εικόνα δεν είχε μόνο τελετουργική αξία. Είχε και εκείνο το στοιχείο της συλλογικής συμμετοχής που κάνει τέτοιες στιγμές να μένουν ζωντανές, όχι ως μουσειακά έθιμα, αλλά ως πραγματικό βίωμα της ημέρας.

Αυτό ακριβώς είναι που ξεχωρίζει την Πρώτη Ανάσταση στην ορθόδοξη παράδοση. Δεν είναι απλώς μια λειτουργία πριν από την Ανάσταση. Είναι η στιγμή της μετάβασης. Η ώρα που το πένθος αρχίζει να σπάει, που η σιωπή δίνει τη θέση της στον θόρυβο, που ο ναός αλλάζει παλμό και μαζί του αλλάζει και το συναίσθημα των πιστών. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας αυτή η μετάβαση παίρνει τη μορφή ενός σεισμού, ενός κρότου, μιας ξαφνικής αναστάτωσης. Και ακριβώς γι’ αυτό μένει τόσο έντονα στη μνήμη.

Το βλέμμα τώρα στο Άγιο Φως

Μετά την Πρώτη Ανάσταση, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στα Ιεροσόλυμα και στην άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα. Η ελληνική αποστολή βρίσκεται ήδη εκεί και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει ανακοινωθεί, το Άγιο Φως αναμένεται το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ώστε από εκεί να ξεκινήσει η διανομή του σε όλη τη χώρα. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής το πρόγραμμα εξελίσσεται ομαλά και ότι δεν αναμένονται καθυστερήσεις, με στόχο η άφιξη στην Αθήνα να γίνει περίπου στις 19:00.

Η τελετή στα Ιεροσόλυμα γίνεται φέτος υπό αυστηρούς περιορισμούς, όμως η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως έχει διαβεβαιώσει η ελληνική πλευρά. Έτσι, το πρωινό ξέσπασμα της Πρώτης Ανάστασης δίνει σταδιακά τη θέση του στην προσμονή για τη μεγάλη νύχτα. Η ημέρα έχει ήδη αλλάξει τόνο. Και από τους κρότους μέσα στους ναούς, η χώρα περνά σιγά-σιγά στην πιο φωτεινή στιγμή του Πάσχα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



