Από την Παναχαϊκή έγινε επαγγελματίας στον ΟΦΗ

Ο νεαρός πήγε στον ΟΦΗ το περασμένο καλοκαίρι από την ακαδημία της Παναχαϊκής

Από την Παναχαϊκή έγινε επαγγελματίας στον ΟΦΗ
23 Οκτ. 2025 18:46
Pelop News

Εφυγε από την Παναχαϊκή και υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΟΦΗ μέχρι το 2028.

Ο λόγος για τον 15χρονο Χρήστο Τσαλπατούρο, ο οποίος έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της κρητικής ομάδας που γίνεται επαγγελματίας.

Ο νεαρός πήγε στον ΟΦΗ το περασμένο καλοκαίρι από την ακαδημία της Παναχαϊκής και εντάχθηκε στο ρόστερ της Κ15, όπου αγωνίστηκε την αγωνιστική περίοδο 2024-25, ενώ από φέτος (2025-26) ανήκει στο ρόστερ της Κ17.

Λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ανέφερε: «Το να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ήταν ένα όνειρο που είχα από όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα στο ποδόσφαιρο.Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος που πέτυχα τον στόχο μου!

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του ΟΦΗ και τους προπονητές μου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και την ευκαιρία που μου έδωσαν. Δεν είμαι από το Ηράκλειο, ήρθα πέρυσι και στον ΟΦΗ βρήκα μια δεύτερη οικογένεια, με ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα μας και μας βοηθούν εντός και εκτός γηπέδου. Πάνω από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, η οποία ήταν δίπλα μου σε όλα τα βήματα της ποδοσφαιρικής μου πορείας».

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:14 Κλήση στην Εθνική για την Ελενα Στεφόπουλου της ΠΓΕ
20:12 Κακοκαιρία: Έπεσαν 18.000 κεραυνοί! Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και την Πελοπόννησο 
20:02 Με όνειρο «τρελό» ο Σωτήρης Μιχόπουλος ρίχνεται στη μάχη του Παγκόσμιου!
20:00 Δυτική Ελλάδα: Διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών φορέων βρίσκονται κατηγορούμενοι
19:50 Όλα τα βλέμματα στην μασκοφόρα κόρη του Οσιμέν, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:39 Καιρός: Διπρόσωπος και αύριο (24/10/2025), βροχές, ακραία φαινόμενα, αλλά και 27 βαθμοί!
19:29 «Είχε περίεργη συμπεριφορά με ανήλικα αγόρια, τον άκουγα να κάνει περίεργα σχόλια» αποκαλύψεις για το φονικό στη Φοινικούντα
19:20 Σεισμός στο ΝΒΑ με 31 συλλήψεις για παράνομο στοιχηματισμό! ΒΙΝΤΕΟ
19:10 Πελεκούδας στον peloponnisos Fm: «Στόχος η καθιέρωση του Boxing Empire»
19:00 Κοινή αγωνία Μπακογιάννη-Βενιζέλου για εθνική συνεννόηση από την Πάτρα
18:58 Χάος στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την Γεροβασίλη
18:55 «Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει» αποκαλυπτική μαρτυρία 24χρονου για Γκάζι
18:55 Προσφορά 130 στολών πυρόσβεσης στις εθελοντικές οργανώσεις της Δυτικής Ελλάδας
18:46 Από την Παναχαϊκή έγινε επαγγελματίας στον ΟΦΗ
18:37 Πέντε νέοι θάνατοι στην Ελλάδα από κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα
18:26 Θεσσαλονίκη: Κρούσματα ψώρας σε Γυμνάσιο της πόλης
18:23 Ι. Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Χρειάζεται πολιτική στήριξη για την ανάπτυξη των δικτύων και των συστημάτων αποθήκευσης
18:21 Καλιφόρνια: Νεκρή 25χρονη αστυνομικός που σταμάτησε να βοηθήσει σε τροχαίο και παρασύρθηκε από ΙΧ
18:09 «Ήπια ένα ποτό και έφυγα λιπόθυμη» σοκάρει η μαρτυρία 20χρονης για το Γκάζι
18:00 Το «ΟΧΙ» Σμαραγδή – «Καποδίστρια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ