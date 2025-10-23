Από την Παναχαϊκή έγινε επαγγελματίας στον ΟΦΗ

Εφυγε από την Παναχαϊκή και υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΟΦΗ μέχρι το 2028.

Ο λόγος για τον 15χρονο Χρήστο Τσαλπατούρο, ο οποίος έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της κρητικής ομάδας που γίνεται επαγγελματίας.

Ο νεαρός πήγε στον ΟΦΗ το περασμένο καλοκαίρι από την ακαδημία της Παναχαϊκής και εντάχθηκε στο ρόστερ της Κ15, όπου αγωνίστηκε την αγωνιστική περίοδο 2024-25, ενώ από φέτος (2025-26) ανήκει στο ρόστερ της Κ17.

Λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ανέφερε: «Το να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ήταν ένα όνειρο που είχα από όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα στο ποδόσφαιρο.Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος που πέτυχα τον στόχο μου!

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του ΟΦΗ και τους προπονητές μου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και την ευκαιρία που μου έδωσαν. Δεν είμαι από το Ηράκλειο, ήρθα πέρυσι και στον ΟΦΗ βρήκα μια δεύτερη οικογένεια, με ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα μας και μας βοηθούν εντός και εκτός γηπέδου. Πάνω από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, η οποία ήταν δίπλα μου σε όλα τα βήματα της ποδοσφαιρικής μου πορείας».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



