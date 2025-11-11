Από την Ταϊλάνδη στο Αίγιο: Κύκλωμα διακινούσε κάνναβη μέσω δεμάτων – Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης από την Ταϊλάνδη εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος τριών ημεδαπών ανδρών, ενώ εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών, απόπειρα εισαγωγής καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από συντονισμένη έρευνα και συνεργασία του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Αιγιαλείας με το Τμήμα Καταπολέμησης Ναρκωτικών και Παραβατικότητας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας και τις Τελωνειακές Αρχές του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκαν τρία δέματα ταχυδρομημένα από την Ταϊλάνδη προς το Αίγιο, τα οποία περιείχαν συνολικά 974,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Σε δύο ακόμη περιπτώσεις, οι γερμανικές τελωνειακές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν επιπλέον 6,478 κιλά κάνναβης, τα οποία είχαν αποσταλεί επίσης από την Ταϊλάνδη προς την Ελλάδα. Οι αποστολές γίνονταν με ψευδή στοιχεία αποστολέα και περιεχομένου — συνήθως δηλώνονταν ως “είδη ρουχισμού” — με στόχο να παρακαμφθεί ο τελωνειακός έλεγχος.

Μετά από εισαγγελική έγκριση πραγματοποιήθηκαν ελεγχόμενες παραδόσεις των δεμάτων, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν καθώς οι φερόμενοι παραλήπτες δεν προσήλθαν να τα παραλάβουν. Μέσα από διασταυρώσεις τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και αναλύσεις στοιχείων, η Αστυνομία αποκάλυψε τη δομή της οργάνωσης: αρχηγικός ρόλος αποδίδεται σε έναν εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος μαζί με συνεργό του έκανε τις παραγγελίες ναρκωτικών από το εξωτερικό, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος παρείχε υποστήριξη, διαθέτοντας οχήματα για τη μεταφορά και διακίνηση των ποσοτήτων.

Η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 10ης Νοεμβρίου 2025 σε περιοχές του Αιγίου και του Ξυλοκάστρου. Οι τρεις άνδρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ σε κατ’ οίκον έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

36 γραμμάρια κάνναβης

5 ναρκωτικά δισκία

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

3 μεταλλικά μαχαίρια

3 τρίφτες κάνναβης

2 κινητά τηλέφωνα

1.780 ευρώ, προερχόμενα από διακίνηση ναρκωτικών

2 αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά και διανομή των ουσιών

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν σταθερή μεθοδολογία, πραγματοποιώντας επαναλαμβανόμενες εισαγωγές μέσω ταχυδρομικών εταιρειών, με ψευδή στοιχεία και τηλεφωνικές συνδέσεις δηλωμένες σε αλλοδαπά πρόσωπα–«αχυρανθρώπους», ώστε να αποκρύπτουν την ταυτότητά τους.

Η συνολική ποσότητα των ναρκωτικών που κατασχέθηκε και αποπειράθηκαν να εισαγάγουν υπερβαίνει τα 7 κιλά κάνναβης, με εκτιμώμενη αξία από 111.000 έως 223.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας – Παράλληλη Έδρα Αιγίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών και τη διαλεύκανση όλου του δικτύου εισαγωγής ναρκωτικών από την Ασία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



