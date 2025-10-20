Από το Πανεπιστήμιο Πατρών στη Μονή Σινά: Από το 1985 μελετούν και αναστηλώνουν ΦΩΤΟ

Το ζεύγος των σπουδαίων επισημόνων Πέτρος Κουφόπουλος και Μαρίνα Μυριανθέως έχουν αναπτύξει ένα βαρυσήμαντο έργο που θεμελιώνει το μέλλον της Μονής.

20 Οκτ. 2025 10:30
Pelop News

Ολοι θαυμάζουν τη Μονή Σινά αλλά ελάχιστοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι η ανακαίνιση των πιο σημαντικών τμημάτων της φέρει και την υπογραφή πατρινής ομάδας.

Από το 1985 ο καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών Πέτρος Κουφόπουλος και η σύζυγός του Δρ. Μαρίνα Μυριανθέως, αρχιτέκτων – αναστηλώτρια έχουν αναπτύξει ένα βαρυσήμαντο έργο που θεμελιώνει το μέλλον της Μονής.

Οι σπουδαίοι επιστήμονες Πέτρος Κουφόπουλος και Μαρίνα Μυριανθέως

Μπορεί ο κ. Κουφόπουλος να εργάζεται σεμνά στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού μας ιδρύματος αλλά βρίσκεται πίσω από πολύ σημαντικά έργα και μνημεία.

«Πρωτοπήγαμε μαζί με τη σύζυγό μου στη Μονή Σινά το 1985. Από το 1990 εργαζόμαστε συστηματικά ως μελετητές και ερευνητές σε συνεργασία με τους πατέρες και τις αιγυπτιακές υπηρεσίες, την Αιγυπτιακή Θεολογική Υπηρεσία. Εχω εκπονήσει πολλαπλές μελέτες» ανέφερε ο κ. Κουφόπουλος, μιλώντας στην «Π».

Ανάμεσα στα πιο σημαντικά έργα περιγράφει « το σκευοφυλάκιο-μουσείο στη Βόρεια Πτέρυγα με σύγχρονες προδιαγραφές όπου εκτίθενται πάρα πολύ κορυφαία έργα της βυζαντινής και της μεταβυζαντινής εκκλησιαστικής τέχνης. Και τελευταία, το 2017 ολοκληρώθηκε το έργο της ανακατασκευής, της πλήρους ανακαίνισης και ανασχεδιασμού της βιβλιοθήκης που στεγάζει την πολύ σημαντική συλλογή χειρογράφων και αρχετύπων και παλαιτύπων».

Ο κ. Κουφόπουλος υπογραμμίζει ότι τα έργα αυτά γίνονται με χορηγούς. «Υπάρχουν ομάδες χορηγών. Για παράδειγμα, για το Μουσείο ήταν χορηγοί τα Ιδρύματα Κωνσταντακόπουλου και Λεβέντη. Για τη βιβλιοθήκη ήταν το St. Catherine Foundation από το Λονδίνο με τα συνεργαζόμενα σωματεία που είναι αρκετά γνωστά και έχουν ως στόχο τους να υποστηρίξουν το έργο συντήρησης και προστασίας της βιβλιοθήκης».

Το εσωτερικό της Βιβλιοθήκης Σινά μετά την ανακαίνιση

Επίσης, ο κ. Κουφόπουλος και η κ. Μαρυανθέως είναι ιδρυτικά μέλη και συμμετέχουν συστηματικά στις ανασκαφές και σε αναστηλωτικά έργα που έχει κάνει η Ελληνική Αρχαιολογική Αποστολή, την οποία αποστολή οργάνωνε το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μεταξύ άλλων έργων, έχουν υποστηρίξει και οργανώσει τη συντήρηση του Μεγάλου Ψηφιδωτού της Μεταμορφώσεως, στην Αψίδα του Ιερού στο καθολικό που έγινε από μια ιταλική εταιρεία, από Ιταλούς συντηρητές, αλλά σε συντονισμό με την ελληνική ομάδα η οποία έκανε τις δομικές ενισχύσεις της Αψίδας.

Τα έργα αυτά δεν σταματούν, καθώς, όπως τονίζει ο κ. Κουφόπουλος, «έχει πολύ χρόνο για να τελειώσει το μοναστήρι, αλλά εργαζόμαστε συστηματικά».

Φωτογραμ-μετρική ορθοεικόνα του ψηφιδωτού (Ιμαντωσις)

Συγραφικό τεκμήριο

Ολο αυτό το έργο αποτυπώνεται σε έναν τόμο 464 σελίδων, ο οποίος τυπώθηκε τον Ιούλιο, αλλά δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει. «Το βιβλίο αυτό αφορά το καθολικό της Μονής αλλά και το μοναστήρι γενικότερα, την αρχιτεκτονική του, τη συντήρησή του, τις προτάσεις αναστύλωσης του ίδιου του καθολικού και την απόδοση του ολοκληρωμένου έργου της συντήρησης του ψηφιδωτού. Θα έλεγα ότι αυτό το βιβλίο ανατρέπει τις μέχρι σήμερα γνώσεις του επιστημονικού κόσμου για τη Μονή και ουσιαστικά συνοψίζει την ερευνητική δραστηριότητα που έχουμε κάνει η σύζυγός μου κι εγώ» εξηγεί ο κ. Κουφόπουλος.
Το εξώφυλλο του τόμου που θα κυκλοφορήσει άμεσα

Το βιβλίο αυτό έχει 22 άρθρα από 17 συγγραφείς. «Είναι μια διεπιστημονική προσέγγιση στα θέματα που αφορούν την ιστορία, την αρχαιολογία, την τέχνη κ.λπ. Περιμένουμε να καταλαγιάσουν τα πράγματα για να γίνει μια σωστή βιβλιοπαρουσίαση και να κυκλοφορήσει η έκθεση αυτή στο εμπόριο. Κατά κάποιο τρόπο είστε και οι πρώτοι που το ανακοινώνουμε δημόσια».

Μάλιστα ο τόμος αυτός πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από το υπουργείο Εξωτερικών και στη διαπραγμάτευση ως τεκμήριο ότι όχι μόνο δεν υπάρχει παραμέληση από την ελληνική πλευρά αλλά με την έρευνα και την επιστημονική υποστήριξη των Ελλήνων επιστημόνων έχει παραχθεί πρωτοποριακό έργο σε διεθνές επίπεδο.

Ο κ. Κουφόπουλος τονίζει ότι η βασική ομάδα που εργάστηκε στη Μονή Σινά είναι η καλύτερη δυνατή καθώς είναι η ίδια με αυτή που εργάστηκε στην αναστήλωση του Παρθενώνα στην Ακρόπολη της οποίας είναι και ο ίδιος μέλος.

Η συνεργασία

Ερωτηθείς ο καθηγητής Π. Κουφόπουλος για τη συνεργασία που υπήρχε με τους πατέρες της Μονής και τις αιγυπτιακές Αρχές, μας περιγράφει: «Ο απερχόμενος Αρχιεπίσκοπος, παρά τα γεγονότα τα οποία τον δυσφημούν και εξέθεσαν κατά κάποιο τρόπο τη Μονή,  ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ανοιχτός στη συνεργασία, υποστήριζε τα έργα. Αν και τώρα σε μεγάλη ηλικία, το περιβάλλον του τον εξέθεσε στην πραγματικότητα γιατί ήταν ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να πάρει πρωτοβουλίες. Είχαμε άριστη συνεργασία όπως και με όλους τους πατέρες, οι οποίοι εργάζονται σκληρά για την επιβίωση και τη λειτουργία της μονής. Ολοι οι πατέρες είναι άξιοι σεβασμού για το έργο που συντελούν. Και οι αιγυπτιακές Αρχές μας έχουν υποδεχτεί πολύ θετικά. Εχουμε άριστες σχέσεις. Μπορεί κάποιες στιγμές να υπάρχουν διαφωνίες, αλλά στο τέλος βρίσκουμε τη λύση. Για κάθε μας έργο υπάρχουν άδειες κι έχουμε πλήρη εποπτεία. Δηλαδή υπάρχουν μόνιμος αρχαιολόγος και συντηρητής στην περιφέρεια της Μονής που εποπτεύει τις εργασίες» και καταλήγει:

«Θα έλεγα ότι είναι ανοιχτοί στην παρουσία μας γιατί είμαι βέβαιος ότι πιστεύουν ότι τελικά τους ωφελούμε. Η παρουσία των Ελλήνων τεχνικών αναβαθμίζει το μνημείο αυτό της παγκόσμιας κληρονομιάς και είναι προ όφελος της χώρας τους. Οπότε δεν έχουν κανέναν λόγο να μας εμποδίσουν να εργαστούμε εκεί».
