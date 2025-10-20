Από το Πανεπιστήμιο Πατρών στη Μονή Σινά: Από το 1985 μελετούν και αναστηλώνουν ΦΩΤΟ

Ολο αυτό το έργο αποτυπώνεται σε έναν τόμο 464 σελίδων, ο οποίος τυπώθηκε τον Ιούλιο, αλλά δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει. «Το βιβλίο αυτό αφορά το καθολικό της Μονής αλλά και το μοναστήρι γενικότερα, την αρχιτεκτονική του, τη συντήρησή του, τις προτάσεις αναστύλωσης του ίδιου του καθολικού και την απόδοση του ολοκληρωμένου έργου της συντήρησης του ψηφιδωτού. Θα έλεγα ότι αυτό το βιβλίο ανατρέπει τις μέχρι σήμερα γνώσεις του επιστημονικού κόσμου για τη Μονή και ουσιαστικά συνοψίζει την ερευνητική δραστηριότητα που έχουμε κάνει η σύζυγός μου κι εγώ» εξηγεί ο κ. Κουφόπουλος.