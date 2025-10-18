Από το στριπτιζάδικο στο Κρεμλίνο: τα κρυφά πάθη και οι «βασίλισσες» του Πούτιν

Πίσω από την εικόνα του ψυχρού και αμετακίνητου ηγέτη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκρυβε πάντα έναν άλλο εαυτό – αυτόν που κινούνταν ανάμεσα σε εξουσία, πλούτο και γυναίκες που τον ακολούθησαν στη σιωπή ή τον πλήρωσαν ακριβά. Από τη φτωχή καθαρίστρια που έγινε εκατομμυριούχος έως τη χρυσή Ολυμπιονίκη που λέγεται πως έγινε η «κρυφή Πρώτη Κυρία της Ρωσίας», η προσωπική ζωή του Πούτιν αποκαλύπτει το πιο ανθρώπινο – και σκοτεινό – πρόσωπο της απόλυτης εξουσίας.

18 Οκτ. 2025
Ήταν χαράματα της 29ης Ιουνίου 2021 όταν πράκτορες της FSB εισέβαλαν στο διαμέρισμα του Ρόμαν Μπανανίν, δημοσιογράφου της αντιπολίτευσης. Το «έγκλημά» του δεν ήταν πολιτικό – ήταν προσωπικό. Είχε δημοσιεύσει μια συνέντευξη με μια νεαρή γυναίκα που υποστήριζε πως είναι η νόθα κόρη του Πούτιν. Το μήνυμα ήταν σαφές: στην Ρωσία δεν αγγίζεις την οικογένεια του Προέδρου.

Ο Μπανανίν, που σήμερα ζει εξόριστος στην Καλιφόρνια, μετέτρεψε αυτή την εμπειρία σε βιβλίο. Το «Ο ίδιος ο Τσάρος: Πώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν μας εξαπάτησε όλους» φέρνει στο φως ιστορίες, ονόματα και σχέσεις που το Κρεμλίνο θέλει να μείνουν στο σκοτάδι.

Από την KGB στα κλαμπ της Αγίας Πετρούπολης

Ο Πούτιν ξεκίνησε από την KGB, αλλά γρήγορα έμαθε πώς να χρησιμοποιεί τη γοητεία της εξουσίας. Στα πρώτα του πολιτικά χρόνια στην Αγία Πετρούπολη, σύχναζε σε ένα στριπτιζάδικο που λεγόταν Luna, προστατευμένο από τοπική μαφία. Εκεί, ο μελλοντικός πρόεδρος της Ρωσίας κινούνταν «σαν στο σπίτι του», όπως αναφέρουν πρώην συνεργάτες του.

Παντρεμένος τότε με τη Λιουντμίλα, πρώην αεροσυνοδό, και πατέρας δύο κοριτσιών, ο Πούτιν άρχισε να χτίζει το προφίλ του δυναμικού άνδρα που δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Η εξουσία του γινόταν μέσο έλξης· η εξουσία του ίδιου, αφροδισιακό.

Η καθαρίστρια που έγινε εκατομμυριούχος

Η Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, καθαρίστρια σε θέατρο της Αγίας Πετρούπολης, μπήκε ξαφνικά στον κύκλο του Πούτιν το 1999. Το 2003, σύμφωνα με τα Pandora Papers, βρέθηκε να κατέχει περιουσία σχεδόν 90 εκατομμυρίων ευρώ και ένα διαμέρισμα στο Μόντε Κάρλο.

Την ίδια περίοδο γεννήθηκε η κόρη της, Λουίζα Ροζόβα — η νεαρή που έδωσε τη συνέντευξη που εξόργισε το Κρεμλίνο. Η ομοιότητα με τον Πούτιν, σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές προσώπου, αγγίζει το 70%. Για το ρωσικό καθεστώς, αυτή η ομοιότητα ήταν αρκετή για να εξοριστεί κάθε δημοσιογράφος που τόλμησε να τη δημοσιεύσει.

Η «ευλύγιστη γυναίκα της Ρωσίας»

Το 2004, η 21χρονη Αλίνα Καμπάεβα κατακτούσε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Ένα χρόνο αργότερα, ο Πούτιν τής απένειμε το παράσημο «Για την Αξία προς την Πατρίδα» και, λίγο αργότερα, άρχισαν οι φήμες: μια σχέση που θα σκίαζε όλες τις υπόλοιπες.

Η Καμπάεβα, πρώην πρωταθλήτρια της ρυθμικής, έγινε αργότερα επικεφαλής του National Media Group, με ετήσιο μισθό που ξεπερνούσε τα 7 εκατομμύρια λίρες. Θεωρείται ότι απέκτησε δύο γιους με τον Πούτιν, ενώ το 2014 εμφανίστηκαν και οι δύο να φορούν βέρες στους Ολυμπιακούς του Σότσι. Η ίδια έκτοτε έχει εξαφανιστεί από τη δημόσια σφαίρα — προστατευμένη, όπως και άλλες γυναίκες του προέδρου, πίσω από το τείχος του Κρεμλίνου.

Η «μαθήτρια του ημερολογίου»

Το 2010, μια 17χρονη μαθήτρια ονόματι Αλίσα Χαρτσέβα εμφανίστηκε σε ημερολόγιο που αφιέρωνε κάθε μήνα στον Πούτιν μια ερωτική φωτογραφία. Στην λεζάντα του δικού της μήνα έγραφε: «Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς, είσαι ο καλύτερος!».

Λίγο αργότερα, η ζωή της άλλαξε ριζικά: σπουδές σε κορυφαίο πανεπιστήμιο, διαμέρισμα στη Μόσχα και πολυτελής ζωή. Οι φήμες για στενή σχέση με τον Πούτιν δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ – αλλά στη Ρωσία, τέτοιες ιστορίες δεν χρειάζονται επιβεβαίωση για να θεωρηθούν αληθινές.

Ένας άνδρας, πολλές σκιές

Οι ιστορίες των γυναικών που πέρασαν από τη ζωή του Πούτιν φωτίζουν το πραγματικό πρόσωπο της εξουσίας: έναν κόσμο όπου η πίστη ανταμείβεται με πλούτο και η σιωπή με προστασία. Στη Ρωσία του Πούτιν, το προσωπικό είναι πάντα πολιτικό – και κάθε μυστικό, εργαλείο επιρροής.

Αυτός είναι, ίσως, ο πιο απόλυτος ορισμός της εξουσίας: να κυβερνάς όχι μόνο μια χώρα, αλλά και τις ζωές όσων σε πλησίασαν περισσότερο.
