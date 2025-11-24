Από το Βατοπαίδι στην Πάτρα η Εικόνα της Παναγίας Εσφαγμένης ΦΩΤΟ

Η εικόνα, πιστό αντίγραφο της θαυματουργής μορφής της Παναγιάς Εσφαγμένης που φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, έφθασε το απόγευμα της Κυριακής 23/11/2025, στην στην Πάτρα, μεταφερόμενη από τον Καθηγούμενο της Μονής, Γέροντα Εφραίμ.

Παρόντες στην τελετή ήταν ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ο Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, κληρικοί, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και εκατοντάδες πιστοί που προσήλθαν για να τιμήσουν την άφιξη της Εικόνας στο πλαίσιο των Πρωτοκλητείων 2025.

Αμέσως μετά την άφιξη, πραγματοποιήθηκε η λιτανευτική πομπή προς τον ιστορικό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας, όπου και τοποθετήθηκε η εικόνα. Εκεί τελέστηκε πανηγυρική Δοξολογία, ακολούθησαν οι επίσημες προσφωνήσεις και στη συνέχεια ο αρχιερατικός εσπερινός.

