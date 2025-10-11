Αποχαιρετιστήριο δείπνο πριν τη φυλακή: Ο Νικολά Σαρκοζί συγκέντρωσε τους φίλους του στο Δάσος της Βουλώνης

Σε έναν πολυτελή χώρο στο Δάσος της Βουλώνης, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Νικολά Σαρκοζί, συγκέντρωσε τους φίλους και συνεργάτες του για να τους αποχαιρετίσει, ενόψει της επικείμενης φυλάκισής του.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στο Pavillon des Étangs, έναν χώρο γνωστό για τη διακριτική του πολυτέλεια. Περίπου 150 άτομα -πολιτικοί, συνεργάτες, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και μέλη της προεδρικής του ομάδας-βρέθηκαν εκεί για να σταθούν δίπλα του.

Ο Σαρκοζί αναμένεται να παρουσιαστεί τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στην Εισαγγελία, προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες της έκτισης της ποινής του, μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια φυλάκιση για συμμετοχή σε «εγκληματική οργάνωση» στο πλαίσιο της υπόθεσης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη το 2007. Η έφεση που έχει ασκήσει δεν εμποδίζει την προσωρινή φυλάκισή του.

Στο «αποχαιρετιστήριο πάρτι» παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, πρώην συνεργάτες του από το Μέγαρο των Ηλυσίων και το Υπουργείο Εσωτερικών: ο ναύαρχος Guillaud, η Emmanuelle Mignon, ο Jean-David Levitte, ο Franck Louvrier, νυν δήμαρχος της La Baule, αλλά και ο Raymond Soubie, κοινωνικός του σύμβουλος.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του Emmanuel Moulin, σημερινού γενικού γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και στενού συνεργάτη του Εμανουέλ Μακρόν — καθώς και της Κατρίν Πεγκάρ, συμβούλου πολιτισμού του προέδρου. Η συμμετοχή τους στη βραδιά, που είχε χαρακτήρα ιδιωτικής υποστήριξης, προκάλεσε πολιτικά σχόλια και ερωτήματα.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Σαρκοζί εμφανίστηκε συγκινημένος αλλά μαχητικός: «Δεν θέλω τη συμπάθειά σας, θέλω την αγανάκτησή σας», είπε, προσθέτοντας: «Είμαι επηρεασμένος, αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή της ιστορίας».

Ο πρώην πρόεδρος υποστήριξε για ακόμη μια φορά ότι είναι θύμα αδικίας, λέγοντας: «Αυτό που συνέβη σε μένα μπορεί να συμβεί στον καθένα».

Στη συνέχεια, παρομοίασε την υπόθεσή του με εκείνη του λοχαγού Ντρέιφους, η οποία είχε ξεκινήσει, όπως τόνισε, «με ένα πλαστό έγγραφο».

Κλείνοντας την ομιλία του, είπε: «Καλωσορίζω τις δίκες όπως καλωσορίζω τις επιτυχίες».

Η δήλωσή του προκάλεσε έντονα χειροκροτήματα και, όπως μετέφεραν παριστάμενοι, η βραδιά έκλεισε με συναισθηματική φόρτιση αλλά και μια δόση συμβολικής αδιαλλαξίας — «Μας έδωσε δύναμη», είπε ένας από τους φίλους του φεύγοντας από το δείπνο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



