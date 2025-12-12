Αποχή καθηγητών στη Φιλοσοφική ΕΚΠΑ για τις οριζόντιες διαγραφές φοιτητών – «Πλήγμα στον δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης»

Οι καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ απέχουν σήμερα από τα μαθήματά τους, αντιδρώντας στις οριζόντιες διαγραφές φοιτητών που προβλέπει ο νόμος έως το τέλος του 2025. Ο Σύλλογος Διδασκόντων κάνει λόγο για μέτρο που συνδέεται με την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αποχή καθηγητών στη Φιλοσοφική ΕΚΠΑ για τις οριζόντιες διαγραφές φοιτητών – «Πλήγμα στον δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης»
12 Δεκ. 2025 11:53
Pelop News

Σε αποχή από τα διδακτικά τους καθήκοντα προχωρούν οι καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις διαγραφές φοιτητών που υπερβαίνουν τα ν+2 έτη φοίτησης και οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής είχε ανακοινώσει από τις 7 Δεκεμβρίου ότι θα απέχει από τη διδασκαλία, θεωρώντας ότι το μέτρο των διαγραφών, όπως εφαρμόζεται, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η απόφαση βασίστηκε στη συνεδρίαση της 2ας Δεκεμβρίου, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο επανέλαβε την πλήρη αντίθεσή του στην οριζόντια διαγραφή όσων φοιτητών υπερβαίνουν το όριο ν+2.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, πρόκειται για ρύθμιση που συνδέεται με «ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης», με τη λογική ότι «όποιος πληρώνει αποκτά πτυχίο σε συγκεκριμένα έτη και ούτε μία μέρα παραπάνω». Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές που θα διαγραφούν δεν επιβαρύνουν ακαδημαϊκά ούτε οικονομικά τα δημόσια πανεπιστήμια, ενώ αποτελούν σημαντικό μέρος του ενεργού φοιτητικού πληθυσμού.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην οριζόντια εφαρμογή του μέτρου των διαγραφών. Ο Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής προκηρύσσει έτσι αποχή από τα διδακτικά καθήκοντα στις 12 Δεκεμβρίου 2025, με στόχο την προστασία των φοιτητών και την προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης».

Οι κινητοποιήσεις αυτές εντάσσονται στην ευρύτερη αντίδραση των πανεπιστημίων, μετά και την απεργία–αποχή του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ, η οποία κρίθηκε νόμιμη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή του Δημοσίου, κρίνοντας ότι η καθυστέρηση στην εφαρμογή των διαγραφών δεν προκαλεί οικονομική ζημία στο κράτος.

