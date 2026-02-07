«Απόδραση» για Παναιγιάλειο, άργησε να το πιστέψει η Παναχαϊκή
Σπουδαία νίκη για την αιγιώτικη ομάδα, πάλεψε μέχρι τέλους η Παναχαϊκή παρά τις πολλές ελλείψεις
Με το «τρίποντο» απέδρασε από την Πάτρα ο Παναιγιάλειος, καθώς επικράτησε 1-0 της Παναχαϊκής με το γκολ που πέτυχε ο Παλαιολογόπουλος στο 54′.
Παρά τις πολλές απουσίες τους, οι «κοκκινόμαυροι» πάλεψαν πολύ, ρίσκαραν μετά το γκολ που δέχθηκαν και είχαν δύο μεγάλες φάσεις για να πάρουν την ισοπαλία.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Συναδινός (52’ Τσιρίνης), Ξηνταρόπουλος (75’ Κάντας), Σμπόρας (78’ Μασούρας), Σταθόπουλος, Μούλας, Κατσαΐτης, Ορτέντζιος, Πετράτος, Αγουρίδης, Γερολυμάτος (75’ Ντεντόπουλος), Παπαευθυμίου (52’ Τσεκούρας)
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Μπονατάκης, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής, Κολοκοτρώνης, Ντούκας, Φωκαΐδης (83’ Πολίτης), Σταυρόπουλος, Κυριαζής (66’ Λαθύρης), Λιάτος, Παλαιολογόπουλος (76’ Μπεκίρι), Μπουρλάκης (83’ Γιαννόπουλος).
Πανγυθεατικός – ΠΑΣ Κόρινθος 1-5: 90′ Δέσκας – 20′ Καρέλης, 23′-72′ Φάκκης, 39′ Μερκούρη, 47′ Χαρίτος
Παναχαϊκή – Παναιγιάλειος 0-1: 54′ Παλαιολογόπουλος.
Πανθουριακός – ΑΟ Μιλτιάδης 2-1: 13′ πεναλτι, 35′ Αγγελής – 75′ Παπαδόπουλος.
ΑΟ Λουτρακίου – Θύελλα Πατρών 1-0: 90+1′ πέναλτι Τσέλιος
Πέλοπας Κιάτου – Ερμής Μελιγούς 3-0
