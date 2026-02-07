«Απόδραση» για Παναιγιάλειο, άργησε να το πιστέψει η Παναχαϊκή

Με το «τρίποντο» απέδρασε από την Πάτρα ο Παναιγιάλειος, καθώς επικράτησε 1-0 της Παναχαϊκής με το γκολ που πέτυχε ο Παλαιολογόπουλος στο 54′.

Παρά τις πολλές απουσίες τους, οι «κοκκινόμαυροι» πάλεψαν πολύ, ρίσκαραν μετά το γκολ που δέχθηκαν και είχαν δύο μεγάλες φάσεις για να πάρουν την ισοπαλία.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Συναδινός (52’ Τσιρίνης), Ξηνταρόπουλος (75’ Κάντας), Σμπόρας (78’ Μασούρας), Σταθόπουλος, Μούλας, Κατσαΐτης, Ορτέντζιος, Πετράτος, Αγουρίδης, Γερολυμάτος (75’ Ντεντόπουλος), Παπαευθυμίου (52’ Τσεκούρας)

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Μπονατάκης, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής, Κολοκοτρώνης, Ντούκας, Φωκαΐδης (83’ Πολίτης), Σταυρόπουλος, Κυριαζής (66’ Λαθύρης), Λιάτος, Παλαιολογόπουλος (76’ Μπεκίρι), Μπουρλάκης (83’ Γιαννόπουλος).

Πανγυθεατικός – ΠΑΣ Κόρινθος 1-5: 90′ Δέσκας – 20′ Καρέλης, 23′-72′ Φάκκης, 39′ Μερκούρη, 47′ Χαρίτος

Παναχαϊκή – Παναιγιάλειος 0-1: 54′ Παλαιολογόπουλος.

Πανθουριακός – ΑΟ Μιλτιάδης 2-1: 13′ πεναλτι, 35′ Αγγελής – 75′ Παπαδόπουλος.

ΑΟ Λουτρακίου – Θύελλα Πατρών 1-0: 90+1′ πέναλτι Τσέλιος

Πέλοπας Κιάτου – Ερμής Μελιγούς 3-0

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



