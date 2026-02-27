Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις

Στη σημερινή (27/2/2026) συνάντηση του Δημάρχου Αιγιαλείας Παναγιώτη Ανδριόπουλου και του Αντιδημάρχου Νίκου Καραΐσκου με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.Μιχάλη Χρυσοχοΐδη τέθηκε επισήμως και τεκμηριωμένα το αίτημα άμεσης ενίσχυσης της αστυνόμευσης στην Αιγιάλεια.

Μετά τη συνάντηση, αποφασίστηκε η επιχειρησιακή ενίσχυση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας και από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου αναλαμβάνουν υπηρεσία δύο πενταμελείς Ομάδες ΟΠΚΕ, με πλήρη εξοπλισμό και υπηρεσιακά οχήματα, ενώ εξετάζεται και περαιτέρω ενίσχυση της περιοχής.

Παράλληλα, προγραμματίζεται επίσκεψη κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Τμήμα Αιγιαλείας, στο πλαίσιο συνολικού επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με θεσμικές παρεμβάσεις και συνεργασία με την Πολιτεία, επιδιώκοντας συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα για την ασφάλεια των πολιτών.

