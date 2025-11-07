Αποκαλύψεις για Φοινικούντα: «Η μητέρα μου ήθελε να σταματήσω τη δουλειά και είχε τσακωθεί με τον θείο και νονό μου»

Μαρτυρία από τον 17χρονο γιο της ανιψιάς του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ, ενός εκ των δύο θυμάτων της διπλής δολοφονίας

Αποκαλύψεις για Φοινικούντα: «Η μητέρα μου ήθελε να σταματήσω τη δουλειά και είχε τσακωθεί με τον θείο και νονό μου»
07 Νοέ. 2025 20:50
Pelop News

Αποκαλύψεις από τον 17χρονο γιο της ανιψιάς του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ ενός εκ των δύο θυμάτων της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Συγκεκριμένα τόνισε: «Με άφηνε να δουλεύω στο μίνι μάρκετ στο κάμπινγκ. Η μητέρα μου ήθελε να σταματήσω τη δουλειά και είχε τσακωθεί με τον θείο και νονό μου και δεν μιλούσαν για τον λόγο αυτό».

Φρίκη: Βρέθηκε άνδρας απανθρακωμένος και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες! Ανέλαβε το Ελληνικό FBI

Ο 17χρονος φαίνεται πως είχε καλές σχέσεις με τον θείο της μητέρας του, τον οποίο μάλιστα αποκαλούσε «παππού», αλλά όχι πάντα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σχέση τους είχε περάσει από διάφορα στάδια, ενώ λίγο διάστημα πριν τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, ο 68χρονος ιδιοκτήτης κάμπινγκ τον είχε αποκληρώσει.

Το Live News παρουσίασε τους ισχυρισμούς του 17χρονου εγγονού του επιχειρηματία ο οποίος είχε δηλώσει στεναχωρημένος από την απώλεια του παππού και νονού του, ενώ τόνισε πως το βράδυ του διπλού εγκλήματος δεν βρισκόταν στο κάμπινγκ.

«Ένας φίλος μου, μου έστειλε μήνυμα περίπου στις 21.00 το βράδυ ενώ ήμουν στη Φοινικούντα και έκανα βόλτα στο πάρκο. Εκεί βρισκόμουν από τις 19.00 το απόγευμα. Περίπου στις 20.30 πήγα για σουβλάκια και συνέχισα τη βόλτα μου. Ήμουν με φίλους», περιέγραψε.

Όπως είπε, μόλις έμαθε για το έγκλημα κατευθύνθηκε στο κάμπινγκ και είδε τους αστυνομικούς που είχαν αποκλείσει την είσοδο. «Μόλις διάβασα το μήνυμα (για το διπλό φονικό) έτρεξα να πάω στο κάμπινγκ για να δω αν είναι αλήθεια και εκεί είδα τους αστυνομικούς», συμπλήρωσε.

Οι σχέσεις με τον 68χρονο είχαν περάσει από διάφορα στάδια. Το τελευταίο διάστημα ήταν καλές, αν και όπως λέει η μητέρα του, είχε τσακωθεί με τον 68χρονο.

«Ο θείος πρόσεχε την οικογένειά του. Τον τελευταίο χρόνο είχαμε μετακομίσει με την οικογένειά μου από την Αθήνα στην Φοινικούντα. Μας είχε αφήσει να μένουμε τσάμπα στο σπίτι στην Φοινικούντα γιατί έχουμε οικονομικά προβλήματα. Με άφηνε να δουλεύω στο μίνι μάρκετ στο κάμπινγκ. Η μητέρα μου ήθελε να σταματήσω τη δουλειά και είχε τσακωθεί με τον θείο και νονό μου και δεν μιλούσαν για τον λόγο αυτό. Εγώ έκανα μία δίαιτα και είχα αδυνατίσει και εκείνη πίστευε ότι έχασα κιλά από τη δουλειά. Στεναχωρήθηκα που δεν θα τον ξαναδώ», αποκάλυψε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:39 Βόρεια Μακεδονία: «Προετοιμάζεται» η επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης-Σκοπίων
21:30 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με 53 εκατ. ευρώ!
21:20 Πάτρα: Καπνοί από διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, έσβησε η φωτιά
21:10 Όλα όσα προβλέπονται στη Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας Ελλάδας και ΗΠΑ
21:01 ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα, ΒΙΝΤΕΟ
20:50 Αποκαλύψεις για Φοινικούντα: «Η μητέρα μου ήθελε να σταματήσω τη δουλειά και είχε τσακωθεί με τον θείο και νονό μου»
20:41 Βρετανία: 68χρονος έσφαξε την πρώην σύζυγό του πάνω από τον τάφο του αυτόχειρα γιου τους
20:30 ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ θα καταβάλουν 64.465.000 ευρώ σε 64.850 δικαιούχους
20:19 Ο Τζόκοβιτς αντάλλαξε φανέλα με τον Άταμαν! Τι ανέφερε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού
20:09 Κωνσταντινούπολη: Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία!
20:00 Τελικά ποια είναι η σχέση της κλιματικής αλλαγής με τον καρκίνο;
19:50 Αλβανία: Περίπτωση Κελιφ στο βόλεϊ, αποκλείστηκε αθλήτρια!
19:39 Φρίκη: Βρέθηκε άνδρας απανθρακωμένος και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες! Ανέλαβε το Ελληνικό FBI
19:33 Οδηγούνται στη φυλακή οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου
19:21 Καιρός (Σάββατο 8/11/2025): Βροχές και έντονα φαινόμενα
19:09 Φορολογικό νομοσχέδιο: Εγκρίθηκε με ψήφους άνω των 250 σε βασικά άρθρα
19:00 «Η ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, είναι πράξη ευθύνης»
18:53 Γνωστός τενόρος: 5.500 ευρώ πρόστιμο και τρεις μήνες φυλακή με αναστολή για τον ξυλοδαρμό του γιου του
18:46 Πολιτική Προστασία: Συστάσεις για την κακοκαιρία, που τα φαινόμενα θα είναι έντονα, τι ισχύει για τη Δ. Ελλάδα
18:35 Υπέβαλλε παραίτηση ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ