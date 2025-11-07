Αποκαλύψεις για Φοινικούντα: «Η μητέρα μου ήθελε να σταματήσω τη δουλειά και είχε τσακωθεί με τον θείο και νονό μου»

Αποκαλύψεις από τον 17χρονο γιο της ανιψιάς του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ ενός εκ των δύο θυμάτων της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Συγκεκριμένα τόνισε: «Με άφηνε να δουλεύω στο μίνι μάρκετ στο κάμπινγκ. Η μητέρα μου ήθελε να σταματήσω τη δουλειά και είχε τσακωθεί με τον θείο και νονό μου και δεν μιλούσαν για τον λόγο αυτό».

Ο 17χρονος φαίνεται πως είχε καλές σχέσεις με τον θείο της μητέρας του, τον οποίο μάλιστα αποκαλούσε «παππού», αλλά όχι πάντα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σχέση τους είχε περάσει από διάφορα στάδια, ενώ λίγο διάστημα πριν τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, ο 68χρονος ιδιοκτήτης κάμπινγκ τον είχε αποκληρώσει.

Το Live News παρουσίασε τους ισχυρισμούς του 17χρονου εγγονού του επιχειρηματία ο οποίος είχε δηλώσει στεναχωρημένος από την απώλεια του παππού και νονού του, ενώ τόνισε πως το βράδυ του διπλού εγκλήματος δεν βρισκόταν στο κάμπινγκ.

«Ένας φίλος μου, μου έστειλε μήνυμα περίπου στις 21.00 το βράδυ ενώ ήμουν στη Φοινικούντα και έκανα βόλτα στο πάρκο. Εκεί βρισκόμουν από τις 19.00 το απόγευμα. Περίπου στις 20.30 πήγα για σουβλάκια και συνέχισα τη βόλτα μου. Ήμουν με φίλους», περιέγραψε.

Όπως είπε, μόλις έμαθε για το έγκλημα κατευθύνθηκε στο κάμπινγκ και είδε τους αστυνομικούς που είχαν αποκλείσει την είσοδο. «Μόλις διάβασα το μήνυμα (για το διπλό φονικό) έτρεξα να πάω στο κάμπινγκ για να δω αν είναι αλήθεια και εκεί είδα τους αστυνομικούς», συμπλήρωσε.

Οι σχέσεις με τον 68χρονο είχαν περάσει από διάφορα στάδια. Το τελευταίο διάστημα ήταν καλές, αν και όπως λέει η μητέρα του, είχε τσακωθεί με τον 68χρονο.

«Ο θείος πρόσεχε την οικογένειά του. Τον τελευταίο χρόνο είχαμε μετακομίσει με την οικογένειά μου από την Αθήνα στην Φοινικούντα. Μας είχε αφήσει να μένουμε τσάμπα στο σπίτι στην Φοινικούντα γιατί έχουμε οικονομικά προβλήματα. Με άφηνε να δουλεύω στο μίνι μάρκετ στο κάμπινγκ. Η μητέρα μου ήθελε να σταματήσω τη δουλειά και είχε τσακωθεί με τον θείο και νονό μου και δεν μιλούσαν για τον λόγο αυτό. Εγώ έκανα μία δίαιτα και είχα αδυνατίσει και εκείνη πίστευε ότι έχασα κιλά από τη δουλειά. Στεναχωρήθηκα που δεν θα τον ξαναδώ», αποκάλυψε.

