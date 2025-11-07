Φρίκη: Βρέθηκε άνδρας απανθρακωμένος και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες! Ανέλαβε το Ελληνικό FBI

Ένα άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε σήμερα (7/11/2025) στα Σκούρτα Βοιωτίας, καθώς βρέθηκε άνδρας απανθρακωμένος στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Οδηγούνται στη φυλακή οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου

Η υπόθεση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή και ήδη την ανέλαβε η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος (το λεγόμενο ελληνικό FBI).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



