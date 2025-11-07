Οδηγούνται στη φυλακή οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου

Στη φυλακή οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο με τραγική κατάληξη τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου στην Χαλκίδα το βράδυ της Δευτέρας 03.11.2025.

Σήμερα (7/11/2025) βράδυ οι τρεις άνδρες που απολογήθηκαν για τη συμπλοκή με οπαδικά κίνητρα, που κόστισε τη ζωή στον 20χρονο Μάριο Ρουμπή, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν του συλληφθέντες ειναι ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Οι 3 με σύμφωνη απόφαση Ανακριτή και εισαγγελέα οδηγούνται στην φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι 4, αναμένεται να απολογηθούν αύριο Σάββατο 8 Νοεμβρίου.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 20χρονου θύματος έδειξε τη βιαιότητα που υπέστη λίγο πριν ξεψυχήσει. Ο Μάριος έφερε τουλάχιστον 7 μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο οι οποίες αποδείχθηκαν μοιραίες. Φτάνοντας στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, το θύμα είχε ήδη ξεψυχήσει. Φίλοι του ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη στυγερή δολοφονία.

